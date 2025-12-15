Dólar
/ Nacional / MONTEVIDEO

Bergara aseguró que desde que anunciaron fiscalización en el carril Solo Bus la agilidad del transporte colectivo mejoró "entre un 10% y un 12%"

Para el intendente la simple “percepción del riesgo” de ser multados hizo que hubiera un cambio en la actitud de los conductores

15 de diciembre 2025 - 14:42hs
Mario Bergara. Archivo

Mario Bergara. Archivo

Foto: Armando Sartorotti/FocoUy

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, aseguró que desde que el gobierno departamental anunció que iba a fiscalizar el carril solo bus ya hubo “un cambio” y se nota en la agilidad del transporte colectivo que circula por las calles que tienen ese carril.

“Tenemos datos del Centro de Movilidad que en las líneas de transporte colectivo que van por el solo bus ya hay más agilidad en un entorno de un 10% o 12%”, dijo Bergara entrevistad por el programa De No Olvidar de Topic Stream.

La Intendencia de Montevideo ya empezó a fiscalizar pero todavía no se están aplicando multas. Bergara aseguró que “a partir de estos días” se van a comenzar a aplicar multas. La semana pasada el director de Movilidad Germán Benítez dijo en diálogo con Telemundo que las multas se aplicarían a partir de enero.

Retrato del 2025: figuras clave y personajes del año que definieron Uruguay

“Va haber una actitud fiscalizadora más significativa. Si la línea de Solo Bus existe para determinado rol, hay que hacerlo cumplir”, aseguró y explicó que esa fiscalización se va a realizar a partir de cámaras en las propias unidades de transporte.

La semana pasada la Junta Departamental de Montevideo aprobó que la multa por invadir el carril Solo Bus durante más de 100 metros será de tres unidades reajustables ($ 5.525). La fiscalización de esta normativa será de lunes a viernes de 7:00 a 20:00.

"Tanta falta de empatía": organización animalista cuestionó el accionar de una vecina de La Paloma con un elefante marino

"Pensaban que yo no era un jugador para Peñarol": el dolor del juvenil Felipe Barrenechea al revelar que no seguirá en el club porque le dijeron que "no tenía ADN carbonero"

Palacio Salvo: el arquitecto que busca un faro desde hace 15 años, el sueño de un nuevo mirador y la torre del vigía que se devolverá a Montevideo

Peñarol apuesta fuerte por el retorno de Washington Aguerre: mirá todas las movidas que analiza el aurinegro en el mercado de pases

