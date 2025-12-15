Bergara aseguró que desde que anunciaron fiscalización en el carril Solo Bus la agilidad del transporte colectivo mejoró "entre un 10% y un 12%"

Mario Bergara. Archivo Foto: Armando Sartorotti/FocoUy

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, aseguró que desde que el gobierno departamental anunció que iba a fiscalizar el carril solo bus ya hubo “un cambio” y se nota en la agilidad del transporte colectivo que circula por las calles que tienen ese carril.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

“Tenemos datos del Centro de Movilidad que en las líneas de transporte colectivo que van por el solo bus ya hay más agilidad en un entorno de un 10% o 12%”, dijo Bergara entrevistad por el programa De No Olvidar de Topic Stream.

La Intendencia de Montevideo ya empezó a fiscalizar pero todavía no se están aplicando multas. Bergara aseguró que “a partir de estos días” se van a comenzar a aplicar multas. La semana pasada el director de Movilidad Germán Benítez dijo en diálogo con Telemundo que las multas se aplicarían a partir de enero.

“Va haber una actitud fiscalizadora más significativa. Si la línea de Solo Bus existe para determinado rol, hay que hacerlo cumplir”, aseguró y explicó que esa fiscalización se va a realizar a partir de cámaras en las propias unidades de transporte.

La semana pasada la Junta Departamental de Montevideo aprobó que la multa por invadir el carril Solo Bus durante más de 100 metros será de tres unidades reajustables ($ 5.525). La fiscalización de esta normativa será de lunes a viernes de 7:00 a 20:00.