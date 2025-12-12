Junta Departamental aprobó multa de $5.500 para quienes invadan el carril solo bus en Montevideo

A partir de 2026 , quienes circulen indebidamente por el carril solo bus en Montevideo serán sancionados con una multa de $5.500 , así lo aprobó la Junta Departamental de Montevideo en las últimas horas.

Esta medida se enmarca dentro del paquete de acciones de la Intendencia de Montevideo (IM) para agilizar el tránsito en la capital. En este sentido, la IM proyecta que a partir de enero se comience a fiscalizar el respeto al carril exclusivo para ómnibus, y en los primeros meses del próximo año se definirá si se implementa o no el estacionamiento tarifado en zonas como Punta Carretas , Pocitos y Carrasco .

"Tenemos alguna demora por un tema en la demora en la pintada de los carriles por tema climático, más algún temita normativo menor que ajustar. Entendemos que la fiscalización del solo bus no va a pasar de enero . Estamos viendo que la comunidad ya está respetando el carril de solo bus, sin necesidad de la fiscalización, así que entendemos que llegamos bien para que comience en enero ", afirmó esta semana Germán Benítez, director de Movilidad de la IM, en diálogo con Telemundo (Canal 12).

La Junta Departamental también aprobó el régimen de sanciones para los vehículos particulares no autorizados que circulen en el carril solo bus durante días y horarios no permitidos y por una distancia superior a los 100 metros . La multa será de 3 Unidades Reajustables (UR) , lo que a diciembre de este año se traduce en $5.525 .

"La nueva normativa surge a partir del estudio de la División Transporte de la Intendencia, que basándose en la necesidad de ordenar el tránsito y garantizar que los ómnibus circulen con mayor velocidad y regularidad en el carril preferencial, concluyó que correspondería determinar que aquellos vehículos particulares (no autorizados) pasen a incurrir en infracción si circulan en el carril Solo Bus en los días y horarios no permitidos por una distancia mayor a los cien metros, conforme lo establecido por la reglamentación que hará la Intendencia de este decreto", indicaron desde la comuna.

La medida busca disuadir y desalentar el comportamiento que se considera transgresor de la normativa vigente, "atentando contra la seguridad vial y la mejor convivencia en el espacio vial", agregaron desde la IM.

El carril solo bus estará habilitado de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 horas, y solo los ómnibus de transporte colectivo podrán circular por este tramo. La fiscalización de este sistema será llevada a cabo mediante las cámaras instaladas en las propias unidades de transporte colectivo.