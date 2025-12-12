Aduanas desbarató maniobra irregular en free shop de Rivera e incautó más de $ 450 millones en mercadería

En el marco de la Operación Ñemonda , realizada por la Dirección de Investigaciones Regional Norte y el Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) , se logró desbaratar una maniobra irregular en un free shop de la ciudad de Rivera , con la incautación de mercadería valuada en más de $U 450.000.000 .

El operativo, que se basó en tareas de inteligencia realizadas por el equipo aduanero, detectó un mecanismo de trasiego de mercadería del Free Shop Curi . La maniobra consistía en cargar productos del local para ser trasladados en un camión uruguayo hacia una chacra en el departamento de Rivera , donde luego la mercadería se traspasaba a un camión brasileño .

En la tarde de ayer, el camión brasileño , con un contenedor , partió desde la chacra con destino a Brasil a través de la Ruta 5 . Fue en ese momento cuando los equipos aduaneros y policiales interceptaron el vehículo y procedieron a la inspección. Dentro del contenedor se encontraron cajas con perfumes de marcas reconocidas, que a simple vista parecían apócrifos .

POLICIALES Detuvieron a un hombre por intentar abusar de una joven de 21 años en los baños de la Facultad de Psicología

Frente Amplio ratificó sus críticas a Ojeda: "No permito que nadie le diga al Frente Amplio cómo actuar"

Tras el registro, se confirmó que en el camión se transportaban 792 bultos con perfumes similares a 35 modelos de marcas de prestigio como Chanel , Paco Rabanne , y Carolina Herrera , entre otras. En total, fueron incautadas 114.048 unidades de perfumes.

La Jueza especializada a cargo del caso dispuso la incautación del camión, un semirremolque y el contenedor con toda la mercadería, que fueron trasladados a dependencias judiciales. La Fiscalía también intervino, ordenando el decomiso de la mercadería y las comunicaciones pertinentes con los representantes legales de las marcas, según lo estipulado por la Ley 17.011.

Nueva intervención en el Free Shop

En una nueva intervención realizada en las primeras horas de hoy, los equipos del GRIA y la DIPN Norte incautaron 778 bultos con 112.032 unidades más de perfumes apócrifos.

La valoración primaria de la mercadería incautada asciende a un total de $U 452.160.000. Actualmente, las actuaciones continúan en la órbita judicial, con las autoridades en plena investigación para esclarecer los detalles de la operación y determinar a los responsables.

Este operativo subraya la lucha constante contra el narcotráfico y el comercio ilegal en el país, en el que las aduanas y la Policía continúan trabajando para detectar y desarticular estas prácticas ilegales.