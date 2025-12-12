Horóscopo | Los cinco signos del zodíaco elegidos para 2026, según el astrólogo Waldo Casal

El astrólogo argentino Waldo Casal anticipó cuáles serán los cinco signos del zodíaco "elegidos" en 2026 y que se verán ubicados en el "centro de la escena".

A través de redes sociales y a menos de un mes del inicio del nuevo calendario, el tarotista señaló que las personas bajo cada una de las categorías transitarán una "transformación profunda, reconocimiento inesperado y giros de trama que acelerarán su evolución".

"Todo lo que vivan en 2026 tendrá un propósito claro: recordarles quiénes son y hacia dónde se están dirigiendo", continuó.

De acuerdo al anticipo de Waldo Casal, los cinco elegidos del 2026 serán Aries, Piscis, Leo, Acuario y Géminis. El escenario beneficio también aplicará para quienes tengan estos signos como ascendentes.

¿Cómo le irá a Aries en 2026?

Para Aries, el 2026 será clave para detenerse, respirar, elegir y aprender a jugar a largo plazo, tanto en las relaciones, como en las decisiones.

La transformación pasará entonces en poder reaccionar, sin perder la tranquilidad cada vez que algo vire hacia otra dirección inesperada.

¿Cómo le irá a Piscis en 2026?

Los Piscis en 2026 dejarán de desaparecer de sí mismo para "no molestar a nadie". Durante el próximo año tendrán la oportunidad de empezar a escucharse más, a notar cuándo algo no sienta bien y tomar en serio las propias necesidades y no solo las de los demás.

¿Cómo le irá a Leo en 2026?

Durante 2026, los Leo experimentarán una transformación que va a girar en torno a una frase muy simple pero muy potente: no estar “a la altura” todo el tiempo. Es por ello que el próximo año la vida te dará varias oportunidades para bajar del escenario, sentarte contigo sin focos y preguntarte qué quieres de verdad, más allá de lo que los demás esperan de vos.

¿Cómo le irá a Acuario en 2026?

Para los acuarios, el 2026 signará una transformación tan interna que, de a ratos, ni uno mismo se dará cuenta.

El próximo año experimentarán una necesidad casi inevitable de revisar quién sos de verdad detrás de los personajes, los discursos y las teorías, al tiempo que sentirán más vulnerabilidad, más ganas de hablar de lo que sentís y menos tolerancia a relaciones frías o vacías.

¿Cómo le irá a Géminis en 2026?

La transformación de Géminis para 2026 le permitirá ordenar el caos, pero no el que está fuera, sino el que transitas por dentro desde hace mucho tiempo.

El próximo año tocará mirarte sin distracciones, hacerte preguntas que nunca terminás, como qué querés de verdad en una relación, qué tipo de vida te haría sentir en paz o cuál es la versión que más te representa cuando nadie está mirando.