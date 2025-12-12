Sonrisas en el rubro ovino: lana, carne y hacienda cierran 2025 con los precios más altos en años

Rubro ovino: la carne, la hacienda y la lana, todo con flechas hacia arriba.

El rubro ovino se acerca a fin de año en un escenario de precios impensados y con expectativas respecto al inicio de una recuperación del stock de lanares , desde el piso histórico del último año por los estímulos de los mercados de carne y lana .

Hubo que esperar al pico de demanda de la zafra anual para que el precio de los corderos bajara por primera luego de 31 semanas al alza.

Después de tocar un techo histórico de US$ 5,75 por kilo en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) ajustó a US$ 5,68 y esta semana los negocios se concretaban a valores sobre los US$ 5,50 a US$ 5,55 y algo más en los corderos mamones.

Los valores de la hacienda se sostienen en precios récord de exportación: la tonelada de carne ovina embarcada promedió US$ 6.379 en noviembre, una suba de 31% anual .

El Ingreso Medio de Exportación (IMEx) para la carne ovina en los últimos 30 días móviles fue de US$ 6.970 por tonelada y en la última semana US$ 6.178.

La lana, por su parte, se sostiene en los valores más altos en años y con demanda fluida en el mercado local. El indicador IME subió 2,2% hasta US$ 10,23 por kilo base limpia en Australia, 40% por encima de hace un año y el mayor valor en seis años.

Renovada firmeza en la lana

En el sector de las lanas los negocios de la última semana mantuvieron una tendencia positiva y con buen ritmo de negocios.

El mercado interno está activo, con demanda por diferentes tipos y diámetros de lana ya desde hace varios meses, indicó Josefina Sanguinetti, analista del Secretariado Uruguay de la Lana (SUL) en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

El operador Djalma Puppo, titular de Estancias Puppo, señaló que la operativa es fluida y los productores están convalidando los valores y concretando “muchos más negocios que hace 12 meses” por lo que “esta zafra podríamos terminarla sin stock excedente para la próxima”.

La mayor cantidad de negocios se realiza en lanas Merino de 18,5 a 20,5 micras, señaló Puppo, mientras que en lotes ultrafinos “el productor está esperando que se diferencien las lanas más finas de 17,5 y por debajo de 17 micras”.

Con oferta activa pero restringida en volumen por los menores stocks y la caída del número de animales esquilados en todo el mundo, “las industrias topistas mundiales están pagando mejores valores por esta falta de oferta y no tanto por aumento de demanda” dijo Puppo en Tiempo de Cambio.

Faena de lanares: máximo en tres años

La faena ovina de la última semana fue la más alta desde diciembre de 2022 con 49.174 cabezas, una suba de 20,4% respecto a la semana anterior con 8.500 animales más en 12 plantas activas.

En plena zafra de fin de año el ingreso de lanares a frigoríficos aumentó 75% respecto a la misma semana del año pasado. En adultos está descendiendo la oferta y se afirma la demanda por corderos mamones con precios de más de US$ 5,50 por kilo.

En noviembre la faena ovina aumentó 26,3% interanual y en lo que va de 2025 la diferencia se acortó a -9,9% según las cifras de INAC hasta el 6 de diciembre. La brecha entre los corderos se achicó más aún y es de solo 2,1%.

En el mercado de lanares para faena hay disparidad de valores con mayor oferta y en distintas categorías, con interés de los productores por colocar rápido los animales antes de pasarse en kilaje de las carcasas, señaló Otto Fernández Nystrom, presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

La industria está dividida en el lanar, indicó Fernández: una parte con fuerte presión de baja, y otras industrias y abastos con valores más acordes a la demanda del productor y la planilla de referencias de Consignatarios.