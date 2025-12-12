Los detalles del acuerdo entre Claldy y los trabajadores que permitió levantar la huelga de hambre

La huelga de hambre que iniciaron dos trabajadores de la industria láctea Claldy , en protesta por despidos en esa empresa, quedó desactivada al concluir con éxito las negociaciones reanudadas este viernes en el ámbito tripartito instaurado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) .

La resolución principal, destacaron a El Observador fuentes sindicales, es que Claldy dejó sin efecto el despido efectuado el 8 de agosto a ocho trabajadores , todos sindicalizados, integrantes de la plantilla involucrada en los procesos industriales en Young, Río Negro.

Dos de esos trabajadores -Anibal Apollonia y Mauricio Fernández- iniciaron el miércoles 3 de diciembre una huelga de hambre en una carpa sindical instalada frente a la Torre Ejecutiva , en la Plaza Independencia en Montevideo.

Por indicación médica, al presentar una arritmia cardíaca sin respuesta adecuada a los tratamientos, Fernández debió suspender ese modo de protesta al inicio de esta semana , pero Apollonia la continuó hasta hoy mismo.

La medida fue decidida exclusivamente por ambos trabajadores, según ellos explicaron al inicio de la protesta extrema, con el acompañamiento del sindicato Trabajadores Unidos de Claldy (Tucla), la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), la Confederación de Sindicatos Industriales y el PIT-CNT.

Capacitación y reconversión laboral

Además de dejar sin efecto ese conjunto de despidos, las negociaciones concluyeron con la firma de un acta en el que se establece, además, que los trabajadores involucrados en tanto estén amparados en el seguro de desempleo (en vez de estar desvinculados) deberán asistir a cursos de capacitación y reconversión laboral ofrecidos por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

La empresa Claldy, también, se compromete a mantener sin cambios el número de su plantilla de trabajadores hasta el 15 de agosto de 2026.

Finalmente, se creó una comisión -comenzará a trabajar el 19 de enero de 2026- con representantes de los sectores empresarial, de trabajadores y del gobierno para buscar alternativas definitivas para el empleo de los ocho trabajadores involucrados en los despedidos, priorizando para ello que se mantengan en la zona de residencia.

La mirada desde el MTSS y los trabajadores

Marcela Barrios, directora nacional de Trabajo en el MTSS, entre otras consideraciones y luego de señalar el gran esfuerzo que demandó arribar a un acuerdo entre las partes, destacó que existe entusiasmo y expectativas "sobre la comisión, este espacio de trabajo que se abre para que aparezcan oportunidades laborales genuinas para los trabajadores que de momento van a estar amparados al seguro desempleo".

Sobre si este acuerdo suma para que en otros frentes de conflicto sindical se pueda avanzar hacia soluciones, puntualizó que "siempre hemos dicho que los conflictos en el sector lácteo todos obedecían a situaciones diferentes, algunos más de tipo estructurales, otros vinculados a reestructuras... esto nos permite seguir con el Consejo de Salarios que actualmente tenemos instalado".

Enrique Méndez, representante de la FTIL, consideró: "Nuestros compañeros, que iniciaron un proceso de huelga de hambre, no lo iniciaron por un capricho, sino que lo hicieron por una cuestión de desesperación en un proceso donde se estaba prohibiendo su derecho al trabajo... utilizando su cuerpo como trinchera para colocar por delante en el objetivo de acceder al derecho al trabajo... hay una valoración extremadamente positiva, la lucha paga y sin duda nuestros compañeros el día de hoy han logrado salir de ese escenario de despido".

Mauricio Fernández, uno de los ocho trabajadores, expresó: "Nuestra olla (en Young) ya no tenía fondo, empezamos con este sueño de la huelga de hambre, teníamos miedo como cualquier ser humano, la FTIL nos apuntaló, nos llevó adelante, nos instalamos acá en Montevideo, quiero recalcar el cariño de la ciudadanía montevideana, de todos los sindicatos de Montevideo y de todos los vecinos, nos dieron todo su cariño para reivindicar nuestra dignidad como laburantes, creíamos que nuestros despidos eran injustos y hoy se reivindica que fueron injustos".

WhatsApp Image 2025-12-12 at 14.21.07 Trabajadores del sector de la industria láctea, este viernes 12 de diciembre, en el MTSS.