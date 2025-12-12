Consejo de Ministros: Yamandú Orsi y otros jerarcas del gobierno se vacunaron contra el sarampión

El presidente de la República, Yamandú Orsi , junto con otros jerarcas del gobierno nacional, se vacunaron contra el sarampión en el último Consejo de Ministros del año.

La vacunación se realizó bajo el contexto de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) pidió extremar los cuidados ante el brote de sarampión en la localidad de San Javier , Río Negro.

Este viernes en Torre Ejecutiva, también fue inoculado el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez , algunos ministros y personal del edificio sede del gobierno nacional. Tras el último Consejo de Ministros de 2025 , fue la ministra de Salud Cristina Lustemberg quien informó en rueda de prensa que los jerarcas habían sido vacunados.

Las dosis fueron suministradas por "dos compañeras vacunadoras que venían del Cerro" , comentó Lustemberg. "Hay que tener dos dosis para el sarampión , muchas personas tienen una sola, sobre todos los que nacieron entre 1967 y 1987 ", agregó la ministra, que además recomendó "ante la duda siempre vacunarse ".

"Es una vacuna muy segura, excepto cuando las mujeres están cursando el embarazo o cuando hay enfermedades inmunodepresivas", aseguró la secretaria de Estado. La vacuna también tiene su riesgo cuando hay "enfermedades oncológicas con tratamiento de quimioterapia o enfermedades por las que se está tomando corticoides a dosis altas", según Lustemberg.

La cartera de Salud Pública recomendó estar al día de la vacuna después del brote de sarampión dentro de una familia de San Javier que había viajado recientemente a Bolivia. Desde que el MSP hizo pública la situación "se han vacunado 20 mil personas", afirmó la ministra, entre ellos el presidente este viernes.

El brote en Río Negro "está siendo controlado" y "los siete casos que se han sido confirmado tienen nexo epidemiológico", uno de ellos es autóctono.

Esta semana, Salud Pública detectó el primer caso de sarampión autóctono en San Javier. El contagiado no pertenece a la familia que tiene seis de sus miembros con la enfermedad luego de viajar a Bolivia.

La cartera anunció que iba a desplegar un operativo en la localidad con el fin de identificar personas con síntomas, tomar muestras en domicilios ante casos sospechosos, verificar el estado vacunal de la población y vacunación de quienes no cuenten con las dos dosis.

"Con el cometido de reforzar la prevención los centros educativos de San Javier pasarán a la modalidad virtual", informó el ministerio el martes pasado. Hasta el último reporte de la cartera, estaban a estudio otros cincos casos que figuran como "sospechosos", ubicados en la zona rural de San Javier.

Por otro parte, el ministerio también había descartado la semana pasada un brote de la enfermedad en La Floresta, departamento de Canelones.