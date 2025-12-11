Orsi se refirió a la posible rescisión del contrato con Cardama, destacó la votación del Presupuesto y criticó la entrega del Nobel de la Paz

"Vamos a ver qué pasa" . Así respondió este jueves el presidente Yamandú Orsi al ser consultado si el gobierno tenía resuelto rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas (OPV). El caso fue objeto este miércoles de una interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en la Cámara de Senadores, que terminó con el respaldo oficialista a la jerarca.

"Veremos qué pasa, hay que recorrer algunos caminos para ir sobre terreno fértil y poder tener las OPV. Vamos a ver qué pasa", dijo el mandatario en rueda de prensa.

El 22 de octubre en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva el mandatario anunció el inicio del proceso para rescindir el contrato por una serie de irregularidades, entre la que se destacaba la presentación, de parte de Cardama, de una empresa ficticia como garantía. Sin embargo, este miércoles en la interpelación de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo que "al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato".

En la interpelación también se conoció que no solo la empresa que auspiciaba de garante era falsa, sino que el documento que envió Cardama el 22 de octubre para notificar al gobierno que se había renovado la garantía también era falso.

Presupuesto y educación

El mandatario también fue consultado sobre la aprobación del Presupuesto, que esta semana recibió la sanción definitiva en la Cámara de Diputados. Orsi destacó a la oposición, cuyos votos eran necesarios en la Cámara Baja para aprobar el proyecto de ley dado que el Frente Amplio no tiene mayoría absoluta: "La realidad política uruguaya es bien porfiada y demuestra que la República está en buenas manos".

Consultado sobre las críticas al presupuesto educativo, lamentó que "la frazada es corta" y destacó que se hizo "un esfuerzo mayor" partiendo "de la base del presupuesto del año pasado".

"Me acuerdo que en el gobierno anterior se hizo un recorte en noviembre. De arranque se hizo un recorte y de ahí se tuvo que edificar, y ahí vino la pandemia y fue más difícil. Nosotros decimos que el Presupuesto empieza con los números del año pasado, te da tranquilidad de que lo que podés poner por encima siempre es ganancia", dijo.

Desde los gremios educativos y la oposición se cuestiona que el porcentaje del presupuesto destinado a educación es menor en términos porcentuales. Al ser consultado, Orsi respondió: "El incremento presupuestal, que lo hubo, dice que un 40% de ese incremento va a infancia y adolescencia. Con eso digo lo fundamental".

Nobel vacante

Finalmente, el presidente también ratificó su idea de que el premio Nobel de la Paz debió haber quedado vacante en 2025 a raíz de los múltiples conflictos bélicos, el día después de que la venezolana María Corina Machado recibiera -en manos de su hija- el galardón.

"Raramente hago comentarios de los Premios Nobel y no lo voy a hacer ahora tampoco", expresó Orsi al ser consultado sobre la premiación.

"Nos perdimos la oportunidad de declarar desierto el Nobel de la Paz, insisto con eso; hubiese sido una muy buena señal, porque fue un año complicado"



— Telemundo (@TelemundoUY) December 11, 2025

Sin embargo, segundos después, al ser interrogado si le preocupaban las amenazas militares de Estados Unidos a Venezuela y Colombia, el mandatario respondió: “A mí lo que me preocupa es que nos perdimos la oportunidad a nivel mundial de declarar desierto el Premio Nobel de la Paz. Me parece que era el año para que quedara vacío".

Para el mandatario, esta hubiera sido una "muy buena señal" en un "año bastante complicado".