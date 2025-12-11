Mujer de 84 años que había desaparecido estaba enterrada en fondo de su casa en Shangrilá: hay cuatro investigados

El cuerpo de la mujer de 84 años que había desaparecido esta semana fue encontrado enterrado en el fondo de su casa de Shangrilá , en Canelones .

Por el caso hay cuatro personas que están siendo investigadas , informaron desde la Jefatura de Policía de ese departamento.

El pasado martes se realizó la denuncia de que la anciana estaba ausente de su domicilio , por lo que oficiales fueron hasta la casa ubicada entre las calles Los Ceibos y Tulipán. Allí encontraron manchas de sangre y la vivienda desordenada , por lo que concurrió Policía Científica a recolectar evidencias .

VIOLENCIA Triple homicidio en Canelones: un hombre de 27 años está detenido por la muerte de su padre, su madre y un hermano

A su vez, el fiscal de Letrado de la Costa , Ignacio Montedeocar , inició una investigación que develó que la última vez que la anciana había sido vista por los vecinos fue el pasado viernes 5 de diciembre.

Durante la última semana se realizaron diversos rastrillajes en puntos estratégicos, como en el sistema de saneamiento o en lagos de la zona sin obtener resultados positivos. Sin embargo, en la noche del miércoles se logró la detención de dos personas y este mediodía la Policía encontró el cuerpo de la mujer en el fondo de su casa.

Otros homicidios en Canelones: declararon inimputable al hombre que mató a sus padres y un hermano

Policía Foto: Gastón Britos / FocoUy

La Justicia declaró inimputable al hombre de 27 años que hace dos semanas mató a sus padres y a un hermano en la localidad 18 de Mayo, también en Canelones.

El hombre fue hallado responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y desmembramiento, y especialmente agravado por el parentesco, informó la Fiscalía General de la Nación.

La Justicia dispuso que fuera internado en un centro de salud debido a su "patología mental" por 180 días, mientras sigue la investigación. El crimen se descubrió cuando dos compañeros de trabajo del padre de la familia, que era capataz de obra, notaron su ausencia en el trabajo.

Tras intentar contactarlo sin éxito decidieron ir a su domicilio, donde el hijo los atendió. Según el joven, tanto su padre como su madre se habían ido de paseo, llevando consigo varios bolsos.

Sin embargo, los trabajadores dudaron de su versión ya que el auto de la familia estaba todavía en el lugar. Frente a esta situación, decidieron alertar a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar e interrogaron al hombre, cambió su versión, asegurando que estaba a punto de llamar a las autoridades por un trágico suceso.

Según su relato, el sábado a las 23:00 horas había sido sorprendido por seis personas encapuchadas que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. De acuerdo a su versión, al despertar habría encontrado a su familia muerta. Ante la imposibilidad de cargar los cuerpos, habría decidido desmembrarlos con una sierra para poder enterrarlos de forma digna.

La Policía, al seguir su relato, ingresó a la vivienda y encontró desperdigados por toda la casa, los restos de sus padres y de su hermano. En una versión posterior, y según pudo confirmar El Observador, el joven de 27 años aseguró que buscaba hacer una "película de terror". Así, apuntan desde la Policía, este estuvo "permanentemente" cambiando su versión de lo ocurrido.