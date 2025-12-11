Una mujer murió a raíz de un incendio en un edificio del barrio Aguada: Bomberos investiga las causas

Una mujer murió a causa de un incendio ocurrido en el primer piso de un edificio ubicado en el barrio Aguada , informaron fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos .

Según el parte oficial, el hecho se registró alrededor de la 01:30 del miércoles, cuando bomberos del Destacamento de Centro-Cordón acudieron a un llamado por un incendio en una vivienda en el barrio Aguada. El siniestro tuvo lugar en el primer piso de un edificio de altura, donde los efectivos encontraron un fuego violento y una gran concentración de humo.

Tras llegar al lugar, la dotación de bomberos procedió a abrir la puerta principal del apartamento utilizando herramientas hidráulicas . A su vez, se estableció un segundo punto de ataque para continuar con las labores de extinción del fuego.

A pocos metros de la salida, los bomberos encontraron a una mujer dentro del departamento , la cual fue rápidamente retirada al hall del edificio. Al observar que la víctima presentaba signos de paro cardiorrespiratorio , se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por salvarle la vida.

Poco después, la ambulancia de los servicios de Bomberos llegó al lugar. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, a las 2:28 horas se constató su fallecimiento.

La Fiscalía de Turno fue informada del hecho y dispuso el relevamiento de información, la revisión de imágenes de cámaras de videovigilancia, declaraciones de testigos y un informe detallado del Departamento de Investigación de Siniestros.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las posibles causas del incendio.