Una mujer de 44 años murió a raíz de un choque múltiple en Ruta 9: las otras dos conductoras resultaron ilesas

Una mujer de 44 años murió este lunes por la noche tras protagonizar un accidente de tránsito múltiple que involucró tres vehículos en el departamento de Rocha, informó Policía Caminera .

Según la información oficial de las autoridades, el hecho se registró próximo a las 22 horas a la altura del kilómetro 236 de Ruta 9, en la localidad rochense de 19 de Abril.

Allí, por causas a determinar, se produjo una colisión por alcance entre tres vehículos que circulaban en el mismo sentido , de Este a Oeste (Castillos hacia Montevideo) con el resultado de una persona fallecida y dos ilesas.

Datos primarios que maneja Caminera indican que las dos camionetas "se encontrarían detenidas en zona de obras por puente en reparación con semáforos de obra en funcionamiento" cuando fueron impactadas por el auto , que era conducido por la mujer que falleció.

Una de las camionetas detenidas era conducida por una mujer de 60 años, quien resultó ilesa y la espirometría arrojó resultado negativo. La otra camioneta, en tanto, era conducida por una mujer de 28 años, que también resultó ilesa y tuvo resultado negativo de espirometría.

El auto, por su parte, era conducido por una mujer de 44 años, quien falleció en el lugar. La ruta permaneció totalmente obstruida hasta la hora 01:15, cuando finalizaron las actuaciones de Policía Científica y se retiraron los vehículos.