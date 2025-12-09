Patrullas oceánicas: inspectores de la Armada reportaron que Cardama lleva unidos 16 de los 27 bloques previstos para esta fecha

Por fuera de la denuncia penal por una “garantía trucha”, el gobierno de Yamandú Orsi mantiene varios reparos hacia el proceso de construcción de las dos patrullas oceánicas –OPV, por sus siglas en inglés– a cargo del astillero gallego Cardama . Los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo, ambos inspectores de la Armada Nacional, reportan periódicamente a la ministra de Defensa, Sandra Lazo , sobre el avance de las obras.

El último reporte, fechado al 5 de diciembre, da cuenta que sobre la vía del astillero hay 16 bloques ensamblados , cuando para esta fecha se había planificado que ya estuvieran unidos 27. Cada embarcación consta de un total de 44 unidades.

El informe en manos del Ministerio de Defensa , según pudo acceder El Observador, consigna que en las últimas tres semanas las empresas subcontratadas por Cardama para la construcción disminuyeron la cantidad de personal a bordo. El reporte de los oficiales también pone al tanto a las autoridades de que no se han colocado módulos en el buque desde las últimas cuatro semanas y que solamente se han realizado trabajos de soldadura con aquellos que están colocados sobre la vía.

El gobierno de Orsi mantiene desde hace meses que Cardama tiene “atrasos” en las obras y se sustentan para eso en un cronograma presentado por el astillero en mayo de este año. En base a esa planificación, los técnicos de la Armada reportan que son 27 “la cantidad de bloques que deberían estar unidos en la vía” , once más que los que hay actualmente.

Los detalles de la obra serán uno de los focos que el próximo miércoles enfrentará a Lazo con su antecesor en el cargo, el hoy senador blanco Javier García, quien será el miembro interpelante ante la decisión del gobierno de avanzar hacia la rescisión del contrato firmado bajo su administración.

Semana número 41

Esta semana es la número 41 desde que arrancó la construcción el 26 de febrero de 2025. El anuncio de Orsi junto al secretario y el prosecretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, trastocó aún más las obras, a tal punto que la ministra Lazo contó semanas atrás que Mario Cardama le había transmitido que tendría “demoras” en el cumplimiento de los próximos compromisos.

Captura de pantalla 2025-12-08 200058

El siguiente hito estaba previsto para enero de 2026 con la colocación de los motores de la primera patrulla oceánica. En su último reporte a Lazo, los inspectores de la Armada dieron cuenta de que cambió la situación de los dos motores principales, que se suponía estaban listos en fábrica, pero que ahora “ya no es así” y que se contarán con “nuevas fechas cuando se arregle la situación”.

La colocación de los motores –cuyo suministro fue encargado por Cardama a Caterpillar– habilitaría el pago de otro 20% del precio del primer buque a favor de Cardama. De momento ya se transfirieron unos US$ 30 millones ante el cumplimiento de los tres primeros hitos: la firma del contrato, la entrega del plano de cuaderna maestra y la puesta de quilla.

Por otro lado, los capitanes de navío informaron que el astillero no les proporcionará acceso a la planificación general del proyecto ni a la planificación de bloques en la grada hasta que no se sepa “lo que va a pasar” a raíz de la decisión del gobierno uruguayo, razón por la cual no pueden establecer “un porcentaje total de avance de obra”.

Aunque filtrado por las cláusulas de confidencialidad del contrato, que impide entrar públicamente en detalles, este punto también enfrenta a oficialismo y oposición. El diputado blanco Gabriel Gianoli –del sector de Javier García y presidente de la comisión de Defensa– viajó a Vigo a principios de noviembre y publicó en sus redes sociales un video del buque sobre la vía en el astillero, alegando que hay “avances muy significativos en la construcción de las patrullas oceánicas”.