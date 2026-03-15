Accidente fatal en Canelones: caída de dos tanques de miel de una camioneta originó un doble choque que terminó con dos muertos

Dos personas fallecieron durante esta mañana en un accidente fatal en el departamento de Canelones , según informó Policía Caminera en un comunicado.

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De acuerdo con el parte oficial, el siniestro tuvo lugar sobre las 11:00 horas en la Ruta 107, a la altura del kilómetro 18 .

Una camioneta circulaba por la ruta de este a oeste cuando, por razones a establecer, perdió dos tanques de miel que transportaba en la caja del vehículo, provocando varios incidentes .

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Producto de esto, una moto que se movía en sentido contrario con dos ocupantes terminó cayendo, sufriendo uno de ellos algunas lesiones .

Además, una moto que se desplazaba por detrás de la camioneta terminó chocando contra esta, muriendo sus dos ocupantes.

El conductor de la camioneta resultó ileso.