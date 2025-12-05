Dólar
SEGURIDAD INFORMÁTICA

Orsi ordena implementar autenticación multifactor en 120 días a todos los organismos públicos

La medida alcanza a funcionarios, contratados y proveedores del sector público

5 de diciembre 2025 - 14:10hs
Las contraseñas seguras son un aspecto muy importante de la seguridad informática.
Las contraseñas seguras son un aspecto muy importante de la seguridad informática. Istock

El presidente de la República, Yamandú Orsi, aprobó un decreto que ordena a todos los organismos públicos implementar sistemas de autenticación multifactor en sus plataformas informáticas en 120 días.

Se trata de un método que te pide más de una prueba para entrar a una cuenta (por ejemplo, tu contraseña y un código que te llega al celular a través de un SMS) para asegurarse de que realmente sos la persona que decís ser, explicado en palabras simples para alguien sin experiencia en tecnología.

El texto, aprobado el 2 de diciembre de 2025, señala que la medida busca garantizar la protección y continuidad operativa de los sistemas de información estatales.

Según el decreto, los funcionarios, contratados y proveedores deberán acceder a los sistemas del Estado mediante mecanismos con niveles de seguridad superiores, incluyendo factores biométricos, claves dinámicas o similares.

Inventarios, auditorías y control legal

Los accesos remotos a servicios públicos en internet deberán ajustarse en un plazo menor: 30 días desde la promulgación.

Durante ese tiempo, las entidades podrán habilitar conexiones mediante redes privadas virtuales (VPN) con autenticación multifactor

cons_min_313

.

El decreto también exige elaborar un inventario de todos los sistemas y servicios expuestos en internet, actualizado anualmente.

Asimismo, ordena eliminar servicios en desuso, revisar puertos abiertos y suprimir aquellos que no sean necesarios en la operativa diaria.

La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) será la encargada de asesorar, auditar y controlar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

Podrá otorgar prórrogas excepcionales, de hasta 120 días adicionales, y reportará periódicamente a la Presidencia de la República los avances de las instituciones.

El decreto establece además una comunicación mensual obligatoria de los organismos hacia Agesic sobre el estado de implementación de las medidas hasta su cumplimiento total

Yamandú Orsi

