Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Viernes:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / SHAKIRA

Otra noche con Shakira en el Centenario: así llegó Yamandú Orsi con su familia para ver el espectáculo

La cantante de Barranquilla ya cantó en su primer show uruguayo del año, y hará lo propio este jueves ante otras 50 mil personas

4 de diciembre 2025 - 20:27hs
Shakira se vuelve a presentar este jueves en el Estadio Centenario

Shakira se vuelve a presentar este jueves en el Estadio Centenario

El presidente de la República, Yamandú Orsi, será uno de las 50 mil asistentes que este jueves verán el segundo show de Shakira en el Estadio Centenario.

El primer mandatario llegó junto con su familia a las inmediaciones del estadio, y los trabajadores del detrás de escena del espectáculo aprovecharon la oportunidad parar pedirle sacarse una foto.

Tras una breve sesión de fotos con otros espectadores que iban a ver a la colombiana, el presidente ingresó al Centenario en el que aguarda el inicio del show.

Más noticias
¿a que se debio la demora de shakira en el estadio centenario?
SHAKIRA EN URUGUAY

¿A qué se debió la demora de Shakira en el Estadio Centenario?

Shakira en su primera noche en el Estadio Centenario
ESPECTÁCULOS

Shakira en Uruguay: la confesión de la colombiana que sorprendió a todo el Estadio Centenario

Embed

El espectáculo comienza a las 21:00. El primero, una noche memorable de miércoles, inició con más de una hora de retraso y ante más de 50 mil personas. Los organizadores tenían previsto que el espectáculo iniciara a las 21:00, pero arrancó pasadas las 22:00.

Después de quince años de ausencia en Uruguay, la colombiana está dando su segundo show en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran.

La apertura de puertas del Centenario fue a las 17:00 y quien se encargará de calentar el escenario será, como la primera noche, la uruguaya Meri Deal.

Al igual que el día anterior, la jornada de calor hace más compleja la espera en las filas y en el estadio. El miércoles, antes del inicio del show principal, se reportaron algunos desmayados y mucho calor en el campo del estadio. Una hora antes, los fanáticos ya palpitaban el arranque, tanto en las tribunas como en la cancha.

Shakira en Uruguay

La espera del show

En redes sociales, varios asistentes al show del jueves compartieron como viven la espera a la salida de "la loba" al escenario del Centenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/damiansalina1/status/1996700671622431063&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/4quino_estoy/status/1996700542693773558&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ofowlsandtitans/status/1996698501720244537&partner=&hide_thread=false

Temas:

shakira Estadio Centenario shows Barranquilla Yamandú Orsi

Seguí leyendo

Las más leídas

Tomás Romay y Carolina Ache
DECLARACIÓN JURADA

Tras más de tres años de idas y vueltas, la Jutep publicó patrimonio de US$ 11,3 millones del esposo de Carolina Ache

Así inició el show de Shakira en el Estadio Centenario
SHAKIRA

Shakira en el Centenario: el espectáculo inició con más de una hora de retraso con respecto a lo previsto

UTE Premia
FACTURAS

Se aprobó el UTE Premia: cuántos clientes serán beneficiados en diciembre

¿A qué se debió la demora de Shakira en el Estadio Centenario?
SHAKIRA EN URUGUAY

¿A qué se debió la demora de Shakira en el Estadio Centenario?

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos