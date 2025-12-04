Otra noche con Shakira en el Centenario: así llegó Yamandú Orsi con su familia para ver el espectáculo

El espectáculo comienza a las 21:00. El primero, una noche memorable de miércoles, inició con más de una hora de retraso yante más de 50 mil personas. Los organizadores tenían previsto que el espectáculo iniciara a las 21:00, pero arrancó pasadas las 22:00.
Después de quince años de ausencia en Uruguay, la colombiana está dando su segundo show en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran.
La apertura de puertas del Centenario fue a las 17:00 y quien se encargará de calentar el escenario será, como la primera noche, la uruguaya Meri Deal.
Al igual que el día anterior, la jornada de calor hace más compleja la espera en las filas y en el estadio. El miércoles, antes del inicio del show principal, se reportaron algunos desmayados y mucho calor en el campo del estadio. Una hora antes, los fanáticos ya palpitaban el arranque, tanto en las tribunas como en la cancha.
La espera del show
En redes sociales, varios asistentes al show del jueves compartieron como viven la espera a la salida de "la loba" al escenario del Centenario.