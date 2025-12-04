Shakira en Uruguay: así fue el regreso de la loba que le aulló a la luna llena en el Centenario

Ni la amenaza de bomba, ni el calor en el campo, ni la hora y cuarto de retraso pudieron hacerle mella a la contundencia del recital que Shakira brindó en la noche de este miércoles en el Estadio Centenario.

Con la luna llena anticipando la llegada de “la loba”, la estrella barranquillera ingresó al escenario acompañada de una manada de fanáticos privilegiados e influencers que habían sido seleccionados con anterioridad. La cámara fue su principal aliada y la acompañó desde que puso un pie en el campo del Estadio Centenario.

Luego de la cálida bienvenida del público uruguaya que llevaba en alto las pulseras luminosas que iluminaban las tribunas, “Estoy Aquí” e “Inevitable” dieron paso a la versión más rockera y nostálgica de Shakira y rompieron, por primera vez en la noche, las gargantas de quienes añoraban esa versión noventera de la artista.

En el público, los pañuelos de moneditas de la Shakira de 1999 se mezclaban con las pelucas violetas de “Las de la Intuición” y las remeras hechas para la ocasión de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, frase que le da nombre al tour y refleja el presente de la artista que grabó su primer álbum-Magia- en 1991, a sus 14 años.

"Dicen que la primera mujer nació de la costilla de un hombre. Pero la verdad es que el primer hombre nació de las caderas de una mujer”, reza la pantalla. Y en el escenario la colombiana demostró una vez más que “las caderas no mienten”. En “Girl Like Me”, “Hips Don´t Lie”, “Ojos Así” y “Whenever, Wherever” (Suerte) Shakira deslumbró con su característica danza del vientre. Aunque el baile fue una constante y con su carisma Shakira se encargó de llevar al show incluso atrás del escenario donde la cámara la siguió hasta su camarín y la artista se cambió de vestuario mientras cantaba las estrofas de “Chantaje”, la canción que comparte con Maluma, con la naturalidad de quien se cambia en el living de su casa.

En Uruguay, Shakira mostró su versión más auténtica y empoderada. Se reinventó y empoderó a las mujeres en todo momento desde la resiliencia: “Las mujeres juntas somos invencibles”, dijo como un mensaje de reivindicación que es consecuente con Las Mujeres Ya No Lloran, el duodécimo álbum de la artista. También hubo lugar para que la artista expresara su cariño por Uruguay. “Ustedes me inspiraron mucho”, dijo y contó que algunos de sus éxitos como Waka, Waka y Underneath Your Clothes fueron escritas en territorio uruguayo.

En el show no faltaron sus hitos de los últimos años como TQG (con Karol G), Monotonía o Acróstico que tiene la voz de su hijo Milán; pero la oleada de euforia, sin dudas, llegaba con los clásicos “Si te vas”, “Antología”, “Pies Descalzos, Sueños Blancos” para la que la artista hizo una mención especial a esa “chica de pantalones de cuero” que la llevaba a sus orígenes.

Lo de Shakira en el Centenario fue una fiesta que se reflejó en la alegría y el colorido de Waka, Waka. Pero, el broche de oro estuvo con BZRP Music Sessions #53/66 y 50.000 personas que desgarraron sus gargantas al grito de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” que dio paso a un show de fuegos artificiales y las luces encendidas que, como suele pasar, indicaban el fin de la celebración. Shakira dejó la piel en el escenario y el impacto en los asistentes de haber visto un show sin precedentes en Uruguay. “¿Cómo va a hacer para dar otro show mañana?”, se escuchaba entre la procesión que bajaba las escaleras hacia el Parque Batlle. La respuesta la tendrán quienes asistan al recital de este jueves donde también se verá la luna llena y seguramente la loba vuelva a aullarle con todo su ser a la manada uruguaya.