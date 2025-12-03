Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Jueves:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / SHOW EN EL CENTENARIO

Amenazas de bomba contra el show de Shakira: autoridades descartaron peligro

Ambas amenazas llegaron al correo electrónico del Ministerio de Salud Pública y de la Universidad de la República

3 de diciembre 2025 - 19:43hs
Shakira (1).jpg

En el correr de este miércoles se recibieron dos amenazas de atentado contra el show de Shakira que se realizará esta noche en el Estadio Centenario, frente a más de 50 mil personas.

Las autoridades inspeccionaron el estadio y no encontraron evidencia de que la amenaza fuera real, por lo que se permitió la entrada al recinto aunque si generó demoras, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

A las 10:30 de este miércoles, un correo electrónico llegó a la casilla del Ministerio de Salud Pública advirtiendo por un atentado contra el Centenario junto a una foto en que se muestran dos armas largas.

Más noticias
Shakira en una de las dos noches que hizo bailar al Campo Argentino de Polo en Buenos Aires
SHAKIRA EN URUGUAY

Shakira, todas sus vidas en el Estadio Centenario: un repaso de las etapas de la artista antes de su show en Montevideo

Shakira regresa a Montevideo con su gira Las mujeres ya no lloran
SHOW

Shakira en Uruguay: a horas del primer show, se incendiaron transformadores ubicados junto al escenario

Quince minutos antes de las 14:00, llegó otro correo electrónico pero esta vez a la Universidad de la República. En este último se indicaba que se habían puesto bombas en todas las facultades de la institución y además se reiteraba la amenaza contra el show de la cantante colombiana.

En este último también se alertaba que atentarían contra la propia Shakira. El caso está siendo investigado por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial del Ministerio del Interior.

La apertura de puertas del Estadio Centenario fue a las 17:00 y quien se encargará de calentar el escenario será la uruguaya Meri Deal, que oficiará como telonera. Shakira, en tanto, saldrá a cantar a las 21:00.

Temas:

shakira shows Universidad de la República Ministerio de Salud Pública Estadio Centenario

Seguí leyendo

Las más leídas

Pamela González y Fiorella Pico
FEMENINO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

Alejandro Berrutti entrando a la audiencia por el concurso necesario a su persona física
INDAGATORIA PENAL

Fiscalía confirmó que Berrutti transfirió al menos US$ 200.000 al exterior y este jueves se le impondrá la prohibición de salir del país

De Montevideo a Rivera en avión: horarios, precios, y diferencias con otros medios de transporte del nuevo vuelo doméstico que tiene Uruguay
VUELO

De Montevideo a Rivera en avión: horarios, precios, y diferencias con otros medios de transporte del nuevo vuelo doméstico que tiene Uruguay

Escuelas con cada vez menos niños: Primaria se ahorrará casi 4 millones de pesos en 2026 por reducción del salario de directores de instituciones con menos matrícula
EDUCACIÓN

Escuelas con cada vez menos niños: Primaria se ahorrará casi 4 millones de pesos en 2026 por reducción del salario de directores de instituciones con menos matrícula

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos