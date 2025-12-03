Amenazas de bomba contra el show de Shakira: autoridades descartaron peligro

En el correr de este miércoles se recibieron dos amenazas de atentado contra el show de Shakira que se realizará esta noche en el Estadio Centenario , frente a más de 50 mil personas.

Las autoridades inspeccionaron el estadio y no encontraron evidencia de que la amenaza fuera real , por lo que se permitió la entrada al recinto aunque si generó demoras, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

A las 10:30 de este miércoles, un correo electrónico llegó a la casilla del Ministerio de Salud Pública advirtiendo por un atentado contra el Centenario junto a una foto en que se muestran dos armas largas .

Quince minutos antes de las 14:00, llegó otro correo electrónico pero esta vez a la Universidad de la República . En este último se indicaba que se habían puesto bombas en todas las facultades de la institución y además se reiteraba la amenaza contra el show de la cantante colombiana.

En este último también se alertaba que atentarían contra la propia Shakira. El caso está siendo investigado por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial del Ministerio del Interior.

La apertura de puertas del Estadio Centenario fue a las 17:00 y quien se encargará de calentar el escenario será la uruguaya Meri Deal, que oficiará como telonera. Shakira, en tanto, saldrá a cantar a las 21:00.