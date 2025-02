Desde inversiones en startups a perfumes y real estate: así es la faceta de Shakira como empresaria

Shakira en el show de su gira "Las mujeres ya no lloran" en Brasil

Con un patrimonio estimado de US$400 millones, Shakira le hace honor a la línea de su canción que dice “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” . A sus 48 años, además de ser una de las artistas referentes de la región, l a colombiana cuenta con un interesante historial como inversora y empresaria . A nivel de negocios, la cantante lanzó en 2008 su marca de perfumes ‘S’ by Shakira, que a lo largo de los años ha expandido su presencia en el rubro de belleza. En septiembre de 2023, la estrella latinoamericana anunció en su cuenta de Instagram el lanzamiento de un nuevo perfume, llamado Rojo.

Pero su camino en el mundo empresarial no se queda ahí, sino que, según reveló en entrevista con Forbes, en 2017 apostó por Wonder, una startup de videojuegos móviles. Sus inversiones en startups, informó el medio, se completan con High Brew Coffee, que se dedica a las bebidas energéticas a base de café; The Citizenry, una marca de decoración; Parade, que comercializa ropa interior inclusiva; Magic Spoon, empresa de cereales saludables; Spirit Fork, una compañía de bicicletas y SkinnyDipped, una marca de snacks de almendras con sabores innovadores.