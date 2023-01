"Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan": cómo Shakira capitalizó el despecho y lo convirtió en éxitos

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano”, escribió Shakira en un mensaje el primer día del 2023. Pero diez días después decidió agarrar el bisturí: en 3 minutos y 33 segundos se encargó de diseccionar la rabia y el dolor de una separación mediática.

Shakira sabe cómo capitalizar la ruptura.

“El despecho es un gran motor de la creatividad”, escribió la cantautora Laura Canoura este jueves después del lanzamiento de la colaboración entre Shakira y el productor argentino Bizarrap. Y es verdad. El despecho se ha volcado en las páginas de canciones desde hace décadas y la venganza ha sido la inspiración de incalculables obras de arte. La música es un repositorio de corazones rotos.

Gardel quedaba mano a mano con una mujer que tenía el mate lleno de infelices ilusiones. Paquita la del Barrio le cantaba a un animal rastrero. Beyoncé hablaba de Becky with the good hair en Lemonade para exponer la infidelidad de Jay Z. Y Taylor Swift definió eras de acuerdo a relaciones pasadas, desde John Mayer a Harry Styles.

La misma Shakira le canta a los vaivenes del amor hace más de 20 años y desde el comienzo de su carrera ha sabido transformar el dolor de un desengaño en millones de reproducciones. Una separación de Shakira es la antesala de un éxito: el tema que vas a escuchar para superar tu próxima ruptura.

Escribió Antología, una de las baladas de amor definitivas, cuando se separó de Óscar Ulloa a los 17 años. “Sobra tanto dentro de este corazón y a pesar de que dicen que los años son sabios todavía se siente el dolor. Pero olvidaste una final instrucción. Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor”. Pero lo que en algún momento fue la súplica de amor de una mujer que daba hasta los huesos con tal de no quedarse sola se transformó en una aclaración: Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. A sus 45 años, Shakira tiene claro que con un desamor no se termina la vida.

La tercera canción que le dedicó a Gerard Piqué desde que anunció su separación con el futbolista en junio de 2022 no necesitó de interpretaciones ni peritos para buscar indicios. A diferencia de Te Felicito, la colaboración con Rauw Alejandro, o Monotonía, la canción que grabó con Ozuna, la colombiana cargó de frente.

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú"

Las especulaciones sobre el fin del vínculo de 12 años entre Shakira y Piqué llegaron a los titulares. Todos hablaron de los rumores menos ellos. Shakira prefirió cantar: "Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti".

La incertidumbre duró poco y las redes sociales descifraron rápidamente lo que estaba pasando: una infidelidad.

En junio de 2022 la pareja publicó un comunicado en el que anunciaron el fin de la relación. Desde entonces las letras de las canciones de Shakira volvieron a tomar un camino catártico, mientras las redes sociales exponían los detalles de la nueva relación del futbolista, y lo que en 2017 fue una declaración de amor con Me enamoré se transformó seis años después en “una loba como yo no está pa' novatos”.

Shakira retoma ahora su papel de La Loba, la figura de "diosa licántropa" que salió de su jaula allá por 2009 –con la ayuda de Jorge Drexler en las letras– cuando se separó de Antonio de la Rúa. Pero no es la única autorreferencia que la colombiana incluye en la letra de su BZRP Session #53, un video con referencias ilustradas al videoclip de Te aviso, te anuncio, en el que se enfrenta a su pareja y la amante de él en un bar mientras cantaba "es tan patético, neurótico, satírico y sicótico / tú no lo ves / el tango no es de a tres".

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo sólo hago música perdón que te sal-pique.

Si bien el despecho es la inspiración de incontables canciones, Shakira fue un paso más allá y le puso nombre a la traición: Gerard Piqué y Clara Chía.

En un análisis de Diario Cambio, Tatiana Jaramillo se refiere a la incidencia de las redes sociales en las letras de Shakira: "Posiblemente si Antología fuera lanzada al mercado en 2023, las redes sociales tendrían ya una lista de sospechosos de ser el nuevo amor de Shakira y encontrarían las pruebas necesarias para armar una teoría completa de los hombres en su vida. Pero fue lanzada en 1995, cuando Shakira apenas surgía como artista y las redes sociales no eran ni siquiera una idea en el panorama".

¿Las redes sociales y la exposición del mundo virtual están cambiando la forma de escuchar estas canciones? ¿Podremos cantarla a los gritos sin pensar en el destinatario original? ¿Sigue siendo efectiva la transferencia a la experiencia personal?

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Pero no solo habla de amor. También habla de los 14 millones de euros por los que la Hacienda de España la llevó a juicio, a la atención que la prensa le ha puesto a su separación y a la posición de su exsuegra, Monserrat Bernabeu, que vive en la misma urbanización donde vivía la cantante en Barcelona y a quien se vio en reuniones con la nueva pareja del futbolista.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

En tres minutos Shakira se adueñó del relato. Y lo está convirtiendo en dinero. En un momento en el que las librerías del Uruguay y del mundo llenan los estantes con el libro del príncipe Harry porque los lectores quieren conocer los detalles más íntimos de la monarquía británica, Shakira expone las minucias de su relación con el mismo interés por su vida privada. En un movimiento catártico carga las letras de la canción con los detalles que prefirió callar en las entrevistas.

Si antes le rompían el corazón y rogaba por que regresen, ahora sabe que es capaz de ser alquimista. Es su forma de capitalizar el escándalo: volver a sonar alrededor del mundo.

El aspecto más criticado de la canción tiene que ver con las referencias de la cantante a Clara Chía, la joven con la que Piqué tiene ahora una relación. "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", canta Shakira en una competencia de objetos de deseo. Además, ¿no es posible querer un Twingo?

Yo valgo por dos de 22.

"Tiene nombre de persona buena, clara-mente, no es como suena". La colombiana expone desde su posición de poder, ganada por décadas de éxitos musicales y millones de reproducciones al rededor del mundo, a una muchacha de 23 años. Al mismo tiempo la valida y la convierte en protagonista. Pone sobre ella, además, la carga –y la culpa–de la infidelidad de su marido.

No se trata de fiscalizar el dolor o la rabia de una persona engañada, pero si algo no ha cambiado en la forma en la que la colombiana enfrenta la infidelidad es la costumbre de apuntar a su "supuesto reemplazo" y ya lo cantamos todas en varias de sus canciones: "Si descubres que no tiene más que un par de dedos de frente (...) Si te vas y me cambias / Por esa bruja, pedazo de cuero / No vuelvas nunca más".

La Shakira de 2023 es la que ya no se calla ante una infidelidad ni ruega por el regreso. "No sean como Shakira", promovían las redes sociales antes del estreno. Pero la colombiana ahora es la dueña de su relato. La que no se enmudece, aunque otros la prefieran en silencio. La que sabe cómo convertir un desengaño en un éxito.

En solo ocho minutos la canción ya había logrado un récord: un millón de reproducciones en YouTube y en menos de 24 horas ya acumula 46. Fue mencionada más de dos millones de veces en Twitter y se adueñó de todas las tendencias. Y en Spotify entró en la lista de éxitos de 20 países.

Shakira volvió a capitalizar el dolor con una canción que va a durar más que un matrimonio. Y, probablemente, más que la herida que pueda dejar el desamor.