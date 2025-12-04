Cómo hizo la AUF para incrementar 50% el piso de US$ 44,5 millones por año hasta llevar a US$ 67,5 millones sus derechos de TV del fútbol uruguayo

Cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) abrió un llamado abierto internacional para los derechos comerciales del fútbol uruguayo estableció pisos que en total sumaban US$ 46 millones de ingresos brutos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Dos meses después, este jueves en Washington, el presidente Ignacio Alonso anunció que la AUF recibirá US$ 67.547.000 por año entre 2026 y 2029 .

Esto equivale a un aumento de 50% en los ingresos que el fútbol que proyectaban en el momento de presentar la licitación.

Esta cifra final multiplicada por cuatro años le dejará al fútbol uruguayo ingresos por US$ 270 millones .

DERECHOS DE TV Cable, steaming, producción: quién ganó en cada lote y dónde puede igualar Tenfield en el llamado a licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo

AUF Ignacio Alonso confirmó que la AUF recibirá US$ 270 millones por derechos de TV en los próximos cuatro años

¿Cómo hizo la AUF para incrementar los ingresos? Eso se explica en este cuadro:

SUBLOTE PISO OFERTA FINAL EMPRESA Cable y TV abierta US$ 26.500.000 US$ 31.800.000 Torneos-Directv Streaming US$ 8.500.000 US$ 17.500.000 Team Sport Media-Antel* Derechos para el exterior US$ 1.500.000 US$ 3.100.000 Team Sport Media-Antel* Publicidad y merchandising US$ 6.000.000 US$ 8.000.000 Tenfield Mercado de apuestas US$ 2.000.000 US$ 3.000.000 Mediapro* Otras competencias AUF US$ 1.500.000 US$ 2.200.000 Telecom-GMC-Conosur TOTAL US$ 46.000.000 US$ 65.600.000

* Tenfield podrá igualar la oferta ganadora

A la oferta final se deben sumar US$ 1.947.000 para infraestructura que aportan las empresas y con eso se alcanza US$ 67.547.000 por año.

De estos números se desprende que el cable y la TV abierta tuvo un crecimiento del 20% con respecto al piso.

El streaming duplicó los ingresos y el piso inicial creció un 100%.

Los derechos para el exterior también crecieron 100%.

La publicidad y merchandising 30%, el mercado de apuestas 50% y otras competencias un 40%.