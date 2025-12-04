Cómo hizo la AUF para incrementar 50% el piso de US$ 44,5 millones por año hasta llevar a US$ 67,5 millones sus derechos de TV del fútbol uruguayo

Cuando la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) abrió un llamado abierto internacional para los derechos comerciales del fútbol uruguayo estableció pisos que en total sumaban US$ 46 millones de ingresos brutos.
Dos meses después, este jueves en Washington, el presidente Ignacio Alonso anunció que la AUF recibirá US$ 67.547.000 por año entre 2026 y 2029.
Esto equivale a un aumento de 50% en los ingresos que el fútbol que proyectaban en el momento de presentar la licitación.
Esta cifra final multiplicada por cuatro años le dejará al fútbol uruguayo ingresos por US$ 270 millones.
¿Cómo hizo la AUF para incrementar los ingresos? Eso se explica en este cuadro:
|SUBLOTE
| PISO
| OFERTA FINAL
| EMPRESA
|Cable y TV abierta
|US$ 26.500.000
|US$ 31.800.000
|Torneos-Directv
| Streaming
|US$ 8.500.000
|US$ 17.500.000
|Team Sport Media-Antel*
| Derechos para el exterior
|US$ 1.500.000
|US$ 3.100.000
|Team Sport Media-Antel*
| Publicidad y merchandising
|US$ 6.000.000
|US$ 8.000.000
|Tenfield
| Mercado de apuestas
|US$ 2.000.000
|US$ 3.000.000
|Mediapro*
| Otras competencias AUF
|US$ 1.500.000
|US$ 2.200.000
|Telecom-GMC-Conosur
| TOTAL
|US$ 46.000.000
|US$ 65.600.000
|
* Tenfield podrá igualar la oferta ganadora
A la oferta final se deben sumar US$ 1.947.000 para infraestructura que aportan las empresas y con eso se alcanza US$ 67.547.000 por año.
De estos números se desprende que el cable y la TV abierta tuvo un crecimiento del 20% con respecto al piso.
El streaming duplicó los ingresos y el piso inicial creció un 100%.
Los derechos para el exterior también crecieron 100%.
La publicidad y merchandising 30%, el mercado de apuestas 50% y otras competencias un 40%.