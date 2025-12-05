Manini Ríos respaldó gestión de Orsi por militares y habló de una "dilación premiada" que ofreció el gobierno de Vázquez en 2005 por información sobre desaparecidos

La reunión entre el presidente Yamandú Orsi y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para abordar la situación de salud de los militares presos en Domingo Arena, que informó el jueves Búsqueda, generó varias repercusiones políticas. Mientras la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos calificó el encuentro de "llamativo e improcedente", alertando sobre una posible injerencia del Ejecutivo, desde la vereda opuesta llegó el respaldo del exsenador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

En una entrevista concedida este viernes a Desayunos Informales, Manini Ríos aprovechó la instancia para lanzar duras críticas contra el Poder Judicial —al que acusó de actuar con "sesgo político"— y contra los integrantes de la Coalición Republicana, a quienes recriminó haber "mirado para el costado" cuando tuvieron las mayorías parlamentarias para solucionar el tema.

Consultado sobre la noticia de que Orsi trasladó a la SCJ informes médicos sobre el estado de salud de los represores de avanzada edad, Manini Ríos se mostró enfático: "Que el presidente de la República no mire para el costado habla muy bien de él".

Para el líder cabildante, la situación actual de los presos por crímenes de lesa humanidad constituye un "hecho bochornoso" que el sistema político ha ignorado deliberadamente. "A todos nosotros nos están interpelando diariamente teniendo gente presa en las condiciones en que está. Gente con cerca de 90 años... ¿Qué se está cumpliendo de la finalidad de la cárcel? Es venganza, nada más que venganza", sentenció.

Aunque Orsi ha matizado públicamente el alcance de su gestión —asegurando que no se trató de una "preocupación" personal sino de una consulta administrativa sobre qué hacer con los informes recibidos del Ministerio de Defensa—, Manini insistió en valorar el gesto político. "Más allá de si era preocupación o curiosidad, es una buena cosa que alguien con responsabilidades políticas se preocupe. La más fácil es seguir mirando para el costado, que se pudran y se mueran presos", agregó.

Fuego amigo y desconfianza judicial

El respaldo a Orsi sirvió de plataforma para que Manini ajustara cuentas con sus exsocios de la Coalición Republicana. Recordó el fracaso de su proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años, una iniciativa que naufragó por falta de apoyo dentro del bloque multicolor.

"Nosotros planteamos una solución cuando había mayorías parlamentarias y los integrantes de la coalición miraron para el costado, no se quisieron involucrar", disparó Manini. "Ahora parecen aparecer con soluciones, ¿por qué no lo hicieron hace 5 años? Nadie quiere agarrar el toro por las guampas".

Respecto a las críticas de la oposición a los votos de Cabildo para el presupuesto, Manini expresó: “Yo respondo con aquello de que ‘cree el ladrón que son todos de su misma condición’. Nadie puede concebir que Cabildo Abierto vote a conciencia a favor de determinados artículos, como por ejemplo los tres impuestos que se aprobaron en la ley de presupuesto. Nadie puede concebir que lo haya hecho porque está convencido de que está bien. "No, tiene que haber habido un pacto, tienen que haberse cambiado figuritas, tiene que haber pasado esto"... porque es la forma en que ellos operan. No es la forma en que nosotros operamos. Nosotros dijimos desde el primer día, desde el año pasado, desde antes de mi reunión con Mujica, dijimos claramente: acá lo que sea bueno para la gente lo vamos a votar.

Respecto a la Justicia, Manini reiteró su tesis de que los procesos contra militares no son jurídicos, sino políticos. "Usted puede darle todo el vestido a la novia, pero en el fondo es un tema de venganza", afirmó, acusando a jueces y fiscales de ser "militantes políticos" que actúan con un "resultado cantado".

"No hay ninguna independencia acá. Hay una atadura política clara a una intención de seguir pegándole a una institución", sostuvo, llegando a afirmar que en Uruguay se violan principios elementales del derecho como la irretroactividad de la ley y el non bis in idem (no ser juzgado dos veces por el mismo delito).

La cuestión de los desaparecidos

La organización de Familiares expresó su profunda preocupación por la reunión de Orsi con el presidente de la SCJ por este tema, considerando que podría interpretarse como una presión indebida para favorecer a condenados por delitos gravísimos.

Frente al reclamo histórico de verdad y justicia, y la exigencia de que los militares rompan el "pacto de silencio", Manini se mostró escéptico y hasta desafiante. Calificó de "ridículo" pensar que los actuales presos de Domingo Arena retienen información sobre el paradero de los desaparecidos.

"¿Ustedes piensan que si tuvieran información para beneficiarse no la habrían usado ya?", cuestionó, revelando que durante el gobierno de José Mujica y el primero de Tabaré Vázquez existieron ofrecimientos de libertad a cambio de información, sin resultados. "Es burlarse de la inteligencia de la gente insistir con que saben y no dicen", remató.

Manini incluso sugirió dar por válida la hipótesis del informe de 2005 sobre que los restos fueron exhumados y cremados o tirados al río, cuestionando la utilidad de seguir buscando "lo que se sabe que no va a aparecer".

En ese sentido Manini amplió su idea: "Vázquez habló de la delación premiada. Es decir, que una forma de conseguir información era justamente darle algún beneficio a los militares a cambio de esa... Pero nunca, nunca se supo que se hubiera dado esa instancia".

Repreguntado sobre qué mecanismos de diálogo hubo en ese momento para ofrecer libertad por información, Manini dijo que no fue "el presidente directamente. Pero alguno de sus ministros, ministro de Defensa, alguno de sus ministros en su momento sí. El resultado fue que hubo un par de informes que al final no condujeron a nada. Y nada más..

"Acá en el fondo lo que se quiere es mantener esta fractura viva porque da rédito político", concluyó el líder de Cabildo Abierto