La sorpresa inmobiliaria del año: se inauguró la primera torre de Cala del Yacht con amenities de primer nivel

Con la presencia de autoridades nacionales , incluido el presidente de la República , Yamandú Orsi , quedó inaugurada la primera torre de Cala del Yacht , un desarrollo residencial y comercial de alto estándar que promete transformar la zona de Avenida de las Américas y su vínculo con el entorno natural del Lago Calcagno y el Parque Roosevelt.

El proyecto, impulsado por La Buonora Desarrollos y diseñado por Gómez Platero , se caracteriza por un equilibrio singular entre naturaleza y ciudad: dobles frentes hacia áreas verdes , amplias terrazas integradas al paisaje y una propuesta arquitectónica pensada para convivir con la calma del entorno , pero con accesibilidad inmediata a los principales puntos de la ciudad.

“Una emoción tremenda” , resumió Mauricio La Buonora , CEO de la desarrolladora, minutos después del corte de cinta.

“Este proyecto empezó hace muchos años y era un desafío enorme . Hoy estar inaugurando la primera etapa de algo tan grande y tan importante, sobre todo para Canelones y para la unión entre los dos departamentos, nos llena de felicidad ”, agregó.

Un proyecto que nació en una cancha de golf

La historia del origen del emprendimiento también habla del carácter visionario del desarrollo. “Estábamos terminando de jugar al golf con Martín Gómez Platero. Yo ya tenía proyectos para 15 años y bromeaba con eso. Entonces me dice: ‘¿Querés jugar en primera?’. Le contesté que sí, y al otro día estábamos reunidos con los dueños de la tierra. Desde ahí nunca frenamos”, recordó La Buonora.

Un enclave privilegiado

Cala del Yacht se ubica en un punto estratégico: Avenida de las Américas y Avenida Racine, con cercanía inmediata al Aeropuerto de Carrasco, la Ciudad de la Costa, las zonas francas, la Interbalnearia, centros comerciales y la amplia red de servicios del eje Giannattasio–Roosevelt.

La zona, en fuerte crecimiento residencial y corporativo, se consolida así como uno de los principales polos de desarrollo urbano del país.

Además, los inmuebles del proyecto cuentan con los beneficios fiscales de la Ley 18.795, lo que lo vuelve atractivo tanto para vivir como para invertir.

Lo que viene

La inauguración de la primera torre es apenas el primer paso de un máster plan mayor.

Para 2026, La Buonora Desarrollos proyecta entregar la segunda torre —ya avanzada en obras— y dar inicio al Centro Comercial del complejo, junto con una torre corporativa que se desarrollará en paralelo.

“Esto va a transformar el lugar”, afirmó La Buonora. “Es un desarrollo pensado para convertirse en un nuevo punto de referencia”, concluyó.

Con una propuesta arquitectónica sólida, respaldo financiero de Inxto Partners y el asesoramiento de Posadas, Cala del Yacht se posiciona como un emprendimiento distintivo en el mercado inmobiliario, capaz de redefinir la vida urbana en un entorno natural único.