Avícolas afirmaron que está garantizado el abastecimiento de carne aviar para las fiestas y que el precio baja

Los precios del pollo comenzaron a bajar , con base en el dato que se obtiene en la salida del producto desde las industrias , no obstante eso no se ha percibido en el valor al cual el producto llega al consumidor , informó la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) .

Además, desde la cámara que preside Domingo Estévez, se remarcó que está garantizado el abastecimiento de carne de pollo para las celebraciones de fin de año .

Eso es consecuencia del desempeño sostenido de la producción nacional, que continúa creciendo y responde plenamente a la demanda del mercado, se indicó en un documento remitido este viernes 5 a El Observador.

Con base en el último dato oficial, expuesto por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), la carne aviar con 25,5 kilos por persona al año es la segunda más consumida en Uruguay, superada solo por los 48,3 kilos de la vacuna, por delante de los 22,9 kilos de carne porcina, por citar las tres de peso mayoritario en un total de 99,3 kilos por persona al año (el consumo de carne ovina es de apenas 2,6 kilos).

Lo que pasa con los precios del pollo y la faena

Con relación al tema precios, se mencionó que "en noviembre los precios del pollo en planchada comenzaron a descender tras las subas registradas desde agosto y acumulan una baja cercana al 10%".

No obstante, como se adelantó, "esta reducción aún no se trasladó a los consumidores: según el IPC divulgado por el INE, el precio minorista del pollo aumentó 1,7% respecto a octubre".

Los productores avícolas recompusieron rápidamente la producción luego de la disminución puntual registrada en agosto. Este repunte acompaña el crecimiento anual del consumo y permite cubrir sin dificultades la demanda adicional típica de fin de año. La faena de 2025 ya supera en 1% a la de 2024 y se ubica 7% por encima de los niveles de 2023, consolidando una tendencia alcista.

Las proyecciones del sector también indican que la producción seguirá aumentando en 2026.

“Como siempre indicamos desde Cupra, las oscilaciones en el precio del pollo en planchada son habituales con subas y bajas estacionales, sin embargo, nuevamente observamos como en la cadena comercial se anuncian ruidosamente las subas a la vez que éstas se trasladan al consumidor, pero no se informan las bajas que se terminan trasladando con retraso”, indicó Estévez.

“Queremos asegurarle a la población que toda la industria avícola trabaja para llevarle a la población una proteína de calidad, a precios accesibles, y esperamos que prontamente la cadena de distribución minorista pueda acompañar este esfuerzo de la industria nacional”, agregó.

El contexto

En lo que va de 2025 la faena de aves se desarrolló en ocho complejos industriales y totalizó 29.408.634 cabezas, con un crecimiento de 1,95% con relación al registro de 2024 en el mismo período (de enero a octubre).

Compromiso Nacional por la Avicultura

Los aumentos de producción que muestra el sector no son casuales, se expresó en el comunicado, dado que "Cupra ha impulsado de forma sostenida el fortalecimiento de la cadena avícola y la mejora continua de la calidad de la carne de pollo en Uruguay".

Ese trabajo, se añadió, se consolidó en el Compromiso Nacional por la Avicultura, que orienta la modernización productiva y la capacidad de respuesta del sector ante la creciente demanda, apostando a una oportunidad que el país tiene pendiente de aprovechar que es la de crecer como abastecedor de proteína animal a nivel global.

Sobre la situación del sector, Estévez ratificó que “viene desarrollando un fuerte proceso de profesionalización, con mejoras tecnológicas y de gestión que implican importantes inversiones en las distintas etapas de la cadena productiva”.

“Cupra finalizó este año el trabajo de campo de la consultoría sobre calidad y ya inició una nueva etapa enfocada en identificar las inversiones necesarias para el desarrollo del sector y profundizar su competitividad. Estos avances reflejan el esfuerzo conjunto de la industria para asegurar un producto nacional de alta calidad y un abastecimiento estable para todos los consumidores uruguayos, así como su proyección internacional para avanzar en una corriente exportadora sostenible”, concluyó Estévez.