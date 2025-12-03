El MGAP informó qué hizo desde que trascendieron episodios de muertes de abejas divulgados por los apicultores

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó los pasos que ha dado desde que tomó conocimiento de los episodios de mortandad de colmenas , una adversidad que, con base en lo informado por la gremial de los apicultores, se expresó en poblaciones de abejas de miles de unidades productivas .

En un comunicado (emitido este martes 2 de diciembre), el ministerio informó que tomó conocimiento de la situación cuando comenzó a circular información de mortandades, sobre el 20 de noviembre, siendo informado de manera formal del tema en el ámbito de la Junta de la Granja (Junagra), instancia en la cual la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) expuso los hechos.

Se indicó, además, que desde la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA) se conformó un grupo de trabajo que esta abordando el tema y llevando adelante distintos pasos.

El presidente de la SAU, Jihmy Fiorelli, denunció a El Observador que, se teme debido a malos manejos en la aplicación de agroquímicos, existen datos de muertes de poblaciones de abejas en 11.000 colmenas de ocho departamentos en un período de 20 a 30 días, pero que el número puede ser mayor dado que muchos productores apícolas optan por no hacer la denuncia, para evitar inconvenientes.

Sin episodios de muertes de abejas en diciembre

"El MGAP no recibió denuncias oficiales previo a estas instancias y, de acuerdo con la información disponible, los eventos de mortandad se circunscriben al mes de noviembre, no registrándose nuevos episodios en diciembre", se señaló en el texto remitido a El Observador.

Se destacó, también, que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se encuentra en conocimiento de la situación y siguiendo de cerca su evolución.

Trabajan tres unidades ejecutoras del MGAP

Con el objetivo de determinar las posibles causas y particularidades de estos episodios, trabajan de forma coordinada tres Unidades Ejecutoras del MGAP: la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) y la Dirección General de la Granja (DIGEGRA).

"Estas dependencias en conjunto con la CHDA a través de la conformación de un grupo de trabajo están abocadas al análisis técnico correspondiente, incluyendo la recopilación y evaluación de información, la realización de un muestreo con el fin de contar con un diagnóstico fundado que permita definir las acciones a seguir y sobre todo esclarecer las causas y posibles responsabilidades de este acontecimiento", se señaló desde el MGAP.

Finalmente, el texto concluye citando: "El MGAP reafirma su compromiso con el acompañamiento al sector apícola y la adopción de medidas que contribuyan a la sostenibilidad y sanidad de las colmenas en el país".