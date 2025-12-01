Nueva Lista Inteligente del Observatorio Granjero y los precios de referencia en frutas y verduras

Lista Inteligente: las cebollas encabezan la nómina de frutas y verduras recomendadas en estas dos semanas.

Con precios de frutas y verduras que en muchos rubros se sostienen en niveles muy atractivos para el consumidor –por ejemplo es el caso de la cebolla, la zanahoria y el zapallito– se activó una nueva Lista Inteligente , un conjunto de productos de granja de compra e ingesta recomendada a la población .

Esta vez integran la lista, que tiene vigencia desde este martes 25 de noviembre y hasta el lunes 8 de diciembre, los siguientes rubros: cebolla, tomate Cherry, zanahoria, zapallito, durazno, perejil, remolacha, melón y morrón Verde .

La zanahoria , entre esos productos, fue definida como "producto destacado".

Desde el Observatorio Granjero se informó, en su último reporte este jueves 27 de noviembre, que en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) "la jornada transcurrió con un enlentecimiento en la colocación de mercadería debido a la llegada del fin de mes" y que "comentarios de informantes calificados mencionaron el ingreso de un volumen importante en algunos productos tanto del norte como del sur".

Martín Gutiérrez, dueño del puesto La Feria de la UAM en el Mercado Polivalente de ese centro de comercialización de frutas y hortalizas, dijo a El Observador que “estos días finales del mes se vieron caracterizados por una gran oferta que produjo como impacto la baja de los precios en tomate, morrón y hortalizas de hoja".

El comerciante agregó que “con respecto a la fruta también se observan buenos precios en manzana, frutilla y duraznos”.

A corto plazo "se espera un incremento en el consumo de frutas y verduras, ya que los precios son ventajosos", remarcó.

El contexto

Para contribuir a una alimentación más adecuada en la población en Uruguay y, al mismo tiempo, estimular la comercialización de frutas y verduras que aportan al mercado los productores granjeros, se creó el chatbot FerIA, disponible y relacionado con una propuesta tradicional que tiene esos mismos objetivos, la Lista Inteligente.

La iniciativa del MGAP y de la UAM

La Lista Inteligente es un conjunto de agroalimentos producidos en el sector granjero, cuyo consumo es recomendado por el mencionado observatorio, emprendimiento ejecutado en el marco del convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

La nueva lista tiene los siguientes precios de referencia:

Cebolla $ 45 el kilo

Tomate Cherry $ 99 el kilo

Zanahoria $ 35 el kilo

Zapallito $ 40 el kilo

Durazno $ 65 el kilo

Perejil $ 90 el ramo grande

Remolacha $ 60 el atado

Melón $ 65 la unidad

Morrón Verde $ 79 el kilo Fuente: La Feria de la UAM – precios del sábado 29 de noviembre

Lista Inteligente: valiosa para la granja y el consumidor

La mencionada lista, conformada siempre por nueve productos, se renueva quincenalmente y contiene una selección de productos que conviene sean adquiridos, porque tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional– y presentan un precio conveniente.

El incremento en la ingesta de esos productos es un beneficio de alta relevancia, dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos: el consumo diario en Uruguay está en 287 gramos cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda un mínimo de 400 gramos.

A la vez, es un factor de apoyo a los granjeros, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas un gran volumen y cuya comercialización es coyunturalmente más dificultosa.

En este enlace se accede a una descripción de las propiedades de esos nueve productos y los modos de conservación recomendados.

UAM: así se mueven los precios mayoristas

Con respecto al último relevamiento de precios, para este jueves 27 de noviembre descendieron los valores de referencia de morrones, zapallito, chauchas, apio, brócoli, choclo, espinaca, rabanito, perejil, cebolla, melón y sandía.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de boniatos, papa blanca, arándanos y mandarina.