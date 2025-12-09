Este martes arrancan los préstamos para pasivos del BROU: unos 140 mil jubilados y pensionistas podrán acceder

Este martes 9 de diciembre comienza la atención presencial en las 130 sucursales del Banco República (BROU) en todo el país para que jubilados y pensionistas puedan acceder o renovar los Préstamos para Pasivos , una línea de crédito exclusiva para este sector de la población.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La campaña de este año, que ya se había iniciado en noviembre, se espera que llegue a casi 140.000 beneficiarios, un récord histórico, según informó Mariela Espino, gerenta general del BROU. Este año, la herramienta cumple 20 años de existencia, por lo que se otorgará una bonificación adicional de un punto en la tasa de interés, que se establecerá en el entorno del 20% anual en pesos .

En total, la institución destinará entre 150 y 200 millones de dólares en esta campaña, asegurando que los fondos estén disponibles para los jubilados y pensionistas que necesiten acceder a esta línea de crédito con tasas bonificadas.

TIPO DE CAMBIO Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 8 de diciembre, según el BROU

TIPO DE CAMBIO Dólar hoy: esta es la cotización del martes 9 de diciembre, según el BROU

Los jubilados y pensionistas podrán solicitar o renovar el préstamo de manera presencial en las sucursales del BROU o, si lo prefieren, por e-BROU , con la misma tasa bonificada.

Para aquellos que perciben menos de 30.000 pesos nominales, el préstamo podrá ser solicitado también por teléfono llamando al 1996 o por WhatsApp al número 2 1990 000. Esta opción estará disponible hasta el 22 de diciembre. El capital máximo otorgado por esta modalidad será de 150.000 pesos uruguayos.

La atención, que se brindará con horario extendido, se realizará hasta el 30 de diciembre inclusive.

Atención escalonada según cédula de identidad

Las solicitudes presenciales se organizarán de manera escalonada según el dígito verificador de la cédula de identidad, con fechas específicas para cada grupo. El cronograma de atención será el siguiente:

Quienes cobran su pasividad en el BROU:

Dígitos 0 y 1: martes 9/12

Dígitos 2 y 3: miércoles 10/12

Dígitos 4 y 5: jueves 11/12

Dígitos 6 y 7: viernes 12/12

Dígitos 8 y 9: lunes 15/12

Quienes no cobran su pasividad en el BROU:

Dígitos 0 y 1: martes 16/12

Dígitos 2 y 3: miércoles 17/12

Dígitos 4 y 5: jueves 18/12

Dígitos 6 y 7: viernes 19/12

Dígitos 8 y 9: lunes 22/12

Requisitos y condiciones

Los jubilados y pensionistas interesados deberán presentar su cédula de identidad vigente, así como cumplir con las condiciones establecidas para acceder a los préstamos, que incluyen ser jubilados o pensionistas del sistema previsional del país y cumplir con los montos establecidos según su nivel de ingreso.

Con esta nueva edición de los Préstamos para Pasivos, el BROU continúa con su esfuerzo para apoyar a este sector de la población, brindando facilidades de acceso a crédito con tasas preferenciales y condiciones flexibles.