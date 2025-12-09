Dólar
Compra 38,10 Venta 40,50

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
lluvia ligera
Miércoles:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / INCAUTACIÓN

Policía incautó 4.500 kilos de marihuana en San José y Canelones; cuatro personas fueron condenadas

La Policía estima que la droga no era para consumo interno, sino que sería enviada a Brasil

9 de diciembre 2025 - 17:37hs
WhatsApp Image 2025-12-09 at 5.15.23 PM
Ministerio del Interior

La Policía incautó en las últimas horas 4.500 kilos de marihuana en un operativo desplegado en San José y Canelones, informó este martes el ministro del Interior, Carlos Negro.

La investigación comenzó el 22 de mayo, cuando por la frontera del Chuy (Rocha) ingresaron a Uruguay de forma irregular productos que son utilizados para la producción de hachis, una droga que se origina en la resina del cannabis.

Tras un trabajo de inteligencia de más de seis meses, este domingo los efectivos llegaron a una chacra en Juan Soler (San José) donde encontraron un laboratorio casero de producción de hachís. Allí incautaron más de una tonelada de marihuana y unos 45 kilos de hachis.

Más noticias
tres brasilenos fueron imputados por incautacion de mas de 350 kilos de hachis en rocha
NARCOTRÁFICO

Tres brasileños fueron imputados por incautación de más de 350 kilos de hachís en Rocha

Droga incautada dentro de los parlantes Fénder que llegaban de Estados Unidos
NARCOTRÁFICO

Recibían hachís en parlantes desde Estados Unidos y lo traficaban a Brasil: hay cinco condenados

Luego, las autoridades realizaron tres allanamientos más, todos ellos en la zona rural de Canelones, donde incautaron más de tres toneladas de marihuana.

La Policía estima que el hachís no era para consumo interno, sino que sería exportado a Brasil.

"Es un nuevo golpe que se da, en este caso a la producción de estupefacientes dentro del territorio nacional. Estamos pegando al crimen organizado donde más duele, es decir, el dinero, las grandes importaciones y la ruta de ese dinero", celebró Negro en la conferencia de prensa.

Cuatro personas fueron detenidas: dos uruguayos y dos brasileños. Uno de los brasileños es estudiante de bioquímica y se estima que era quien se encargaba de "comandar la producción de la sustancia". Los uruguayos, por su parte, eran "empleados de la organización" y tenían un "rango medio-bajo", indicaron las autoridades.

El fiscal Ignacio Montedeocar obtuvo condenas mediante proceso abreviado para todos ellos.

Uno de los brasileños fue condenado a tres años de penitenciaria por asociación para delinquir, producción de sustancias estupefacientes e importación de estupefacientes y el otro a dos años de prisión por asociación para delinquir agravado y producción de sustancias estupefacientes.

Los otros dos delincuentes fueron condenados a 24 y 18 meses de libertad a prueba. Cumplirán una parte con arresto domiciliario y otra con presentación en la seccional y trabajo comunitario.

Temas:

marihuana policía Droga San José Canelones

Seguí leyendo

Las más leídas

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Andrés Ojeda llegando a Torre Ejecutiva
JUSTICIA, FAMILIA Y EMPRESA

Denuncia de abuso sexual archivada y la venta de Tienda Inglesa en el origen del caso en el que actuó Ojeda, según denunciados

Luis Suárez 
CUATRO VECES CAMPEÓN

Luis Suárez dio marcha atrás sobre sus dichos de que Uruguay solo tiene dos mundiales ganados y no cuatro: "Fue con humor", expresó

Julián Millán (Nacional), Nicolás López (Nacional) y Abel Hernández (Liverpool) en un mano a mano para conocer quién será el ganador de la edición 24ª de la encuesta Fútbolx100 que premia al Mejor Futbolista del fútbol uruguayo en la temporada 2025
LOS MEJORES DE 2025

Fútbolx100 Masculino: ¿Quién será el sucesor de Leo Fernández? Julián Millán, Nicolás López o Abel Hernández, en carrera a Mejor Jugador de 2025

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos