Hachís encontrado en Los Bulevares llegó de Estados Unidos y se dirigía a Brasil: investigan si Uruguay es "país intermediario" entre ambos países

El pasado 27 de mayo la Policía también incautó 351 kilos de hachís encontrados en el interior de una camioneta en La Paloma, luego de perseguir a varios vehículos ocupados por tres ciudadanos brasileños que fueron detenidos.

Los extranjeros se encontraban en una casa de San Antonio y salieron en sus camionetas, hecho que fue informado a la Policía. La camioneta que llevaba el hachís fue detenida tras una persecución por La Paloma que culminó cuando el vehículo chocó contra la escalera de una sucursal del Banco República (BROU). También tenía como destino Brasil.

Uruguay como "país intermediario" para el tráfico de hachís

Fuentes del caso indicaron que hasta el momento se desconoce si existe un vínculo entre las tres grandes incautaciones de hachís, algo que está en plena investigación, pero marcaron que en las tres coincide el origen y el posible destino de la droga.

Esto refuerza la teoría de Fiscalía, que entiende que Uruguay se ha convertido en un "país intermediario" del tráfico de hachís entre Estados Unidos y Brasil.

Fuentes de la investigación de "Operación Fortuna" indicaron a El Observador que aunque las cargas de droga encontradas en contenedores de barco son las que se llevan los focos, muchas veces por su tamaño, el tráfico a través de "cargas postales aéreas" es "más redituable", aún con cargas mucho más pequeñas.

Según un informe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de 2023, compartido a El Observador, el kilo de cocaína vale alrededor de US$ 50.000 en distintos puntos de Europa y alcanza los US$ 86.000 en Asia, dos puntos a los que los uruguayos implicados en este tipo de encargos realizan más envíos de droga. El costo de realizar estos envíos no es alto en comparación con el posible beneficio que pueden obtener.

Brasil, en tanto, es el país con más consumo de hachís en Sudamérica. El kilo de esa droga en ese país vale entre US$ 8.000 y US$ 10.000.

Por todo esto, las fuentes entienden que esta modalidad está "en auge", y cada vez son más las formas en las que se esconde la droga: las autoridades uruguayas han encontrado sustancias escondidas en tablas de surf, percudidas de forma líquida en la ropa para su posterior procesamiento, y hasta en "botones de ropa".

En ese sentido, destacaron que el nivel de incautaciones en las cargas postales ha mejorado en el último tiempo gracias al trabajo de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Las formalizaciones por la incautación en Los Bulevares

El fiscal Morosoli informó que el propietario de la vivienda de Los Bulevares en la que se encontraba el cargamento de hachís, encontrado en cajas de cartón ubicadas en el interior de un camión, fue formalizado por el delito de depósito de sustancias estupefacientes. Además, se le dictó prisión preventiva por un período de 180 días, en espera de la resolución judicial correspondiente.

Por su parte, el transportista y dos personas que participaron en el traslado del cargamento de droga también fueron judicializados, aunque en su caso se les aplicaron medidas limitativas. A estos tres implicados se les impuso la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la entrega de sus documentos de viaje. Estas restricciones estarán vigentes por 180 días.

Morosoli, que en este caso subrogará a su colega Angelita Romano, hizo énfasis en que la investigación sigue su curso y que, aunque las cuatro personas ya fueron judicializadas, se están realizando otras tareas para identificar a otros posibles responsables.