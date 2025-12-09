Salario Mínimo Nacional aumenta a $ 24.572 a partir del 1º de enero de 2026

El Ministerio de Trabajo informó este martes el nuevo valor del Salario Mínimo Nacional (SMN) que regirá a partir del 1º de enero de 2026 .

El aumento definido fue de 7,54 % anual por lo que la remuneración mínima desde el próximo mes será de $ 24.572 . El vigente hasta el 31 de diciembre próximo es de $ 25.383.

El anuncio se realizó luego de una reunión del Consejo Superior Tripartito donde se efectuó una actualización de la actual ronda de los Consejos de Salarios.

"Anunciamos las previsiones de Salario Mínimo Nacional para el año que viene. El aumento va a ser de un 7,54 % anual, que se va a estar dividiendo en dos oportunidades: a partir del 1° de enero un 4,1%, lo que hace que el salario mínimo pase a $ 24.572, y a partir de julio un 3,3%, lo que hace que a partir de julio quede en $ 25.383 ", detalló la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

Pese a que el PIT-CNT había propuesto que se aplicara el aumento completo en enero, Barrios argumentó que "evaluamos esta forma y estamos conformes en relación a que seguimos cumpliendo lo que nos habíamos propuesto, de aumentar aquellos salarios que son más sumergidos".

"En este caso se contempla un aumento superior a lo que fueron los lineamientos de la Franja 1, es un 7,5 % anual, y en este contexto de inflación bastante controlada es un salto cualitativo en relación a lo que fue el último aumento de salario mínimo, que rondó el 6% con una inflación más elevada", agregó.

En tal sentido, subrayó que esta administración, con un "escenario de inflación más controlada, entorno al 4%, estamos proyectando un 7,54% de aumento para el año".