/ Nacional / ARTIGAS

Una conductora encontró más de $ 500 mil, se contactó con la dueña y devolvió el dinero: no aceptó recompensa

"Quiero destacar el gran gesto de honradez de Paola, y a la empresa decirle que cuenta con una funcionaria ejemplar", destacó la dueña del monedero

4 de diciembre 2025 - 9:12hs
Captura de pantalla 2025-12-04 085433
Captura de video de Norte Musical

En las últimas horas, en la localidad de Bella Unión (Artigas), ocurrió un destacado episodio donde una mujer -Paola Recoba-, quien trabaja como conductora del transporte público, protagonizó un noble acto al devolverle a una pasajera una importante suma de dinero que se olvidó en su vehículo.

De acuerdo a lo informado por el medio local Norte Musical, la pasajera se encontraba en el trasporte de Recoba viajando para depositar una considerable suma de dinero al banco.

Sin embargo, al llegar al lugar, se percató que había perdido el monedero donde tenía "mucho dinero" que iba a dejar en el centro financiero. El dinero perdido sumaba un total de U$S 11.500 y $ 80.000.

Este dinero fue localizado por Paola, quien rápidamente se comunicó con la pasajera mediante Facebook para coordinar la devolución.

Agradecida por el mensaje, y tras recibir el monedero, la mujer intentó darle una suma de $ 3.000 a la conductora en gratitud por lo que había hecho, pero esta la rechazó ya que a su entender había hecho lo que "correspondía".

"Quiero destacar el gran gesto de honradez de Paola, y a la empresa decirle que cuenta con una funcionaria ejemplar y, aún más, con una gran persona", señaló la pasajera en conversación con el consignado medio.

Producto del gesto de Recoba el medio local decidió entregarle un reconocimiento como "símbolo de gratitud y admiración" para con la conducta.

