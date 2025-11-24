El gesto de un empresario frigorífico que unió en el aplauso a ministros de Ganadería de diferentes gobiernos
Un anuncio de un empresario de la industria frigorífica, en una conferencia en Rivera, generó alegría en una escuela agraria y el aplauso de dos ministros
24 de noviembre 2025 - 5:00hs
Empresario de la industria frigorífica anunció una colaboración relevante para una escuela agraria modelo (en la foto se ven parte de las instalaciones del centro educativo).
En una conferencia en Rivera, un exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca -Carlos María Uriarte- y el principal jerarca del sector -Luis Alfredo Fratti- elogiaron la actitud del empresario Marcelo Secco, CEO de Marfrig en Uruguay, quien anunció que esa industria se hará cargo de proveer a la Escuela Agraria de Minas de Corrales con una manga ganadera de vanguardia.
Sucedió durante la conferencia "Uruguay país ganadero, mejor carne del mundo", organizada por el comunicador riverense Mauricio Doninelli, conductor de los ciclos Mateando Rural y Agronegocios TV, que conmemoraron sus aniversarios 14º y 9º, respectivamente.
La conferencia, el 12 de noviembre, fue parte de las actividades de la 5ª Expo Agro Reacreativa Minas de Corrales, titulada "Tradición y Educación Rural".
Doninelli, en la charla inicial y ante la presencia del director de la escuela, Roberto Moreira, y varias autoridades nacionales, expuso la necesidad de ese centro educativo: disponer de una nueva manga para el manejo del ganado, fundamental para la formación de los alumnos, dado que la anterior estaba en condiciones inadecuadas debido a los años de uso acumulados.
Incluso, mencionó, días previos a la conferencia allí se accidentó un estudiante, quien felizmente se está recuperando, informó.
Tras el planteo, uno de los expositores, el Dr. Secco, cuando le tocó participar priorizó considerar esa adversidad y anunció que enviaría a la escuela agraria a la encargada de bienestar animal de los frigoríficos de Marfrig en Uruguay, la Dra. Pía Sánchez, para que analice el lugar y -con base en sus conocimientos- diseñe una manga adecuada y, también, coordinando con las autoridades de la escuela pueda asesorar a los estudiantes sobre cómo proceder en la misma.
Apenas hizo el anuncio, como se podrá ver en el video adjunto, hubo aplausos de todos los integrantes del panel y del público.
Secco instó a "resolver eso hoy y más si se lastimó un gurí" y remarcó que "no podemos hacer una manga mal y que la usen mal (...)", aludiendo al envío de la mencionada profesional y al diseño de una obra que es mucho más que la de la manga propiamente dicha, puntualizó.
Posteriormente, tanto Fratti como Uriarte y el resto de los presentes elogiaron la actitud del empresario.
La relevancia de la Escuela Agraria de Minas de Corrales
Doninelli, anfitrión en la conferencia, resaltó el gesto en diálogo con El Observador y destacó que la Escuela Agraria de Minas de Corrales -de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), "que hace 17 años tiene un gran director como Roberto Moreira", está formando en estos momentos a más de 140 alumnos con 120 de ellos internados, tratándose del centro educativo de su estilo que posee más tierras, con más de 1.200 hectáreas, y el segundo con mayor población estudiantil, superada en eso solo por la de Melo.
La Escuela Agraria de Minas de Corrales, reconocida por la calidad de la formación que brinda, posee sus instalaciones próximas al encuentro de las rutas 28 y 29.