/ Agro / ALIMENTOS

El MGAP rehabilitó la extracción, venta y consumo de productos tradicionales de la actividad pesquera en Rocha

El MGAP rehabilitó la extracción, venta y consumo de productos tradicionales de la actividad pesquera en Rocha

19 de noviembre 2025 - 13:04hs
MGAP autorizó el consumo de tres variedades de moluscos bivalvos.

MGAP autorizó el consumo de tres variedades de moluscos bivalvos.

Pexels (archivo)

Se rehabilitaron las tareas de extracción, transporte y comercialización de mejillones, almejas y berberechos cosechados en sitios de Rocha, por lo tanto el consumo de esos productos es seguro para la población, tras un período de veda por marea roja, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Decisión del MGAP

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) fue el área ministerial que informó que, a partir del 14 de noviembre de 2025, quedó sin efecto la prohibición señalada.

La nueva medida se adoptó tras los últimos análisis técnicos realizados en moluscos bivalvos extraídos en la zona, los cuales permiten habilitar nuevamente dichas actividades con total seguridad.

Marea roja

En el sitio labtox se explica que la marea roja es un fenómeno natural provocado por el incremento numérico de alguna o algunas microalgas en el agua, las que al ser el alimento de organismos marinos -como los moluscos bivalvos- pueden provocar daños en la salud de las personas que los consumen, además de pérdidas económicas para la acuicultura y la actividad extractiva.

pexels-mitchel3uo-3990081
Mejillones, uno de los moluscos bivalvos m&aacute;s consumidos.

Mejillones, uno de los moluscos bivalvos más consumidos.

Dinara realiza un monitoreo permanente

La prohibición había sido establecida mediante la Resolución DINARA Nº 312/2025, del 24 de octubre de 2025, y que ahora quedó levantada exclusivamente para mejillones, almejas y berberechos, rubros que vuelven a estar autorizados.

DINARA añadió en su informe que continúa realizando un monitoreo permanente de los recursos y que mantendrá informada a la población ante cualquier actualización.

