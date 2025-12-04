Dólar
/ Nacional / OBRAS

"Histórico": continúa el asfaltado en los balnearios de Rocha con una inversión de $ 14 millones para Valizas

La obra, que comenzó con el reciclado de la base de la calle, es una inversión conjunta entre el Municipio de Castillos y la Intendencia de Rocha

4 de diciembre 2025 - 9:38hs
asfaltadovalizas

El balneario de Valizas está viviendo un momento "histórico" con el inicio del asfaltado de su principal calle de acceso, la calle Aladino Veiga, que conecta la ruta principal hasta la plaza Leopoldina Rosa, según informó el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.

Este proyecto, que se desarrolla en un tramo de 1.300 metros, implica un tratamiento bituminoso doble, y marcará la primera vez que Valizas recibe tratamiento asfáltico en su historia.

La obra, que comenzó con el reciclado de la base de la calle, es una inversión conjunta entre el Municipio de Castillos y la Intendencia de Rocha, con un monto total de $14.000.000. La misma se realiza con trabajos continuos, día y noche, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial del balneario y facilitar el acceso para los vecinos y turistas que visitan esta localidad, especialmente durante la temporada alta.

El proyecto se enmarca en un esfuerzo por mejorar las condiciones de accesibilidad en todo el departamento de Rocha. Días atrás, el jefe comunal destacó el asfaltado en el balneario de La Paloma.

La obra, que también incluye el asfaltado de la calle del liceo y el acceso portuario, tiene una inversión de $24.000.000 y abarca 1.300 metros. Además, se aplicará tratamiento bituminoso sobre 2.000 metros de varias calles de La Paloma y se repararán la playa de estacionamiento de la Terminal y otras calles en La Pedrera. El intendente Alejo Umpiérrez destacó que estas obras mejorarán el acceso y la transitabilidad en las zonas más transitadas de los balnearios, como parte de un plan de mejoras en todo el departamento.

Temas:

Rocha balneario Alejo Umpiérrez

