Comenzaron a asfaltar uno de los principales balnearios de Rocha: requirió una inversión de $24 millones

La Intendencia de Rocha comenzó con los trabajos de carpeta asfáltica en un tramo clave de La Paloma, específicamente en el frente del Parque Andresito, que conecta la rotonda de acceso al balneario con la avenida Nicolás Solari. La obra incluye también el asfaltado de la calle del liceo y el acceso portuario, con una inversión total de $24.000.000 para cubrir aproximadamente 1.300 metros de distancia.

A través de sus cuentas en redes sociales, el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, destacó que estas obras son fundamentales para jerarquizar el acceso principal al balneario, mejorando significativamente la calidad de transitabilidad en una de las zonas más transitadas de La Paloma. “Esto permitirá jerarquizar el acceso principal del balneario y mejorar la calidad de la transitabilidad de las calles del mismo”, afirmó Umpiérrez.

CARPETA ASFÁLTICA EN LA PALOMA : el Gobierno de Rocha inició la obra de carpeta asfáltica sobre el tramo frente al Parque Andresito que une la rotonda de acceso al balneario con la avenida Nicolás Solari, se pondrá también mezcla en la calle del liceo y el acceso portuario a un… pic.twitter.com/SBb6XtrvE3 — Alejo Umpiérrez (@alejoumpierrez) December 2, 2025 Además, el próximo paso de la obra contempla la aplicación de tratamiento bituminoso sobre un total de 2.000 metros en varias calles de La Paloma. Se incluirán las calles 13 y 7, desde Paloma hasta Botavara y desde Navío a Botavara, respectivamente, junto con la rotonda sobre el Navío y la de la Iglesia. También se reparará la playa de estacionamiento de la Terminal, que se encuentra en mal estado, así como la calle San Michel y la rambla del Sol en La Pedrera, cubriendo unos 500 metros adicionales.

Los trabajos forman parte de una "serie de mejoras que continuaremos implementando en todo el departamento”, añadió el intendente Umpiérrez.

Con estos trabajos, el gobierno local apuesta a mejorar la infraestructura de los balnearios de Rocha, buscando brindar un mejor servicio a residentes y turistas. "El dinero de la gente en obras", concluyó el jefe comunal.