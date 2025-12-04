Policía detuvo a 12 personas tras múltiples allanamientos en La Teja: incautaron drogas y más de $ 160 mil

La Brigada Antidrogas de Montevideo llevó adelante una operación mediante la cual desarticuló un clan narcotraficante con actividades en la zona de La Teja y otros barrios de la capital. La operación incluyó allanamientos simultáneos y culminó con la detención de doce personas , todas mayores de edad, y la incautación de vehículos, armas, dinero y sustancias estupefacientes.

Bajo la dirección de la Fiscalía de Estupefacientes de 2º Turno , la investigación apuntó a desmantelar una estructura jerárquica dedicada al tráfico de drogas, informó el Ministerio del Interior .

La operación estuvo vinculada a otros procedimientos en el barrio de La Teja, en los que se recabó información que "permitió robustecer la línea probatoria que derivó en las órdenes de allanamiento ejecutadas" en las últimas horas, argumentó la cartera.

FINALES La Policía detuvo a cinco personas en el operativo de seguridad por el clásico y destina a 300 funcionarios para controlar festejos

Entre los objetos incautados en la operación se encuentran vehículos de alta gama así como armas de fuego, municiones, teléfonos celulares, computadoras portátiles y una balanza de precisión .

También se encontraron sustancias estupefacientes: aproximadamente 1,2 kg de una sustancia amarillenta (presuntamente pasta base), 220 gramos de polvo blanco (presuntamente cocaína) y 2,5 gramos de marihuana. En total, se incautaron más de $ 117 mil y U$S 1.328.

Del total de detenidos, tres fueron condenados a dos años y ocho meses de penitenciaría por suministro de estupefacientes.

Además, siente de los detenidos fueron formalizados por un delito de asociación para delinquir en calidad de autor. Entre estos, tres fueron formalizados también por un delito de lavado de activos. Todos ellos fueron derivados a prisión preventiva por 90 días.