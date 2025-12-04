Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

Panini y FIFA presentaron el álbum de figuritas del Mundial 2026: será "el álbum más grande" de la historia del torneo y tendrá tres diferentes portadas

Panini presentó la portada del álbum dedicada a Estados Unidos y Canadá, y anunció que presentará una segunda tapa para México y una tercera "portada mundial"

4 de diciembre 2025 - 10:07hs
Portada del álbum del Mundial 2026 para Estados Unidos y Canadá

Portada del álbum del Mundial 2026 para Estados Unidos y Canadá

La empresa de cromos Panini y FIFA presentaron el álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá días antes del sorteo del torneo, y adelantaron que será "el álbum más grande que haya impreso nunca" la compañía.

La FIFA publicó un comunicado este miércoles en el que presentó la nueva portada del álbum del Mundial, que homenajea a Estados Unidos y Canadá. Además, afirmó que presentará una segunda versión del álbum dedicada a México, y adelantó que la "portada mundial" será publicada por Panini "en los próximos meses, antes de que empiece a rodar el balón en Norteamérica".

El álbum contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas, lo que representará "la mayor colección de cromos de Panini de la historia". Para este cambio, los sobres contarán ahora con siete figuritas, en lugar de las cinco que presentó en las últimas ediciones mundialistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaniniAmerica/status/1996265986677215564?s=20&partner=&hide_thread=false

"El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición, y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración", afirmó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Sorteo Mundial 2026: fecha, hora y por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

Gianni Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA
MUNDIAL 2026

Los bombos del Sorteo Mundial 2026: en dónde está Uruguay y quiénes son los cabezas de serie del torneo

Mark Warsop, director de Panini América, dijo por su parte que la presentación del álbum especial "es el primer paso del proyecto que tenemos para ensalzar nuestros productos y colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirán cromos y cartas intercambiables".

La versión estadounidense del álbum ya se lanzó en una preventa por Amazon. Se vende por US$ 4,99 (cerca de 200 pesos uruguayos), mientras que la caja de 50 sobres vale US$ 99,99 (o 4.029 pesos).

Temas:

Mundial 2026 FIFA álbum mundial Panini Estados Unidos Canadá México

Seguí leyendo

Las más leídas

El DT de Escocia sobre enfrentar a Uruguay en el Mundial de Rugby 2027: Manuel Ardao es uno de los mejores pescadores del mundo

El DT de Escocia sobre enfrentar a Uruguay en el Mundial de Rugby 2027: "Manuel Ardao es uno de los mejores pescadores del mundo"

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Sorteo Mundial 2026: fecha, hora y por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol
PEÑAROL

Los pecados que cometió Peñarol en el año y que lo condenaron a abdicar el título de campeón uruguayo ante Nacional

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay
MUNDIAL 2026

Sorteo del Mundial 2026 de FIFA: ¿Cuál es el peor y el mejor escenario que le puede tocar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en los grupos?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos