Panini y FIFA presentaron el álbum de figuritas del Mundial 2026: será "el álbum más grande" de la historia del torneo y tendrá tres diferentes portadas

Portada del álbum del Mundial 2026 para Estados Unidos y Canadá

La empresa de cromos Panini y FIFA presentaron el álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá días antes del sorteo del torneo, y adelantaron que será "el álbum más grande que haya impreso nunca" la compañía.

La FIFA publicó un comunicado este miércoles en el que presentó la nueva portada del álbum del Mundial, que homenajea a Estados Unidos y Canadá. Además, afirmó que presentará una segunda versión del álbum dedicada a México, y adelantó que la "portada mundial" será publicada por Panini "en los próximos meses, antes de que empiece a rodar el balón en Norteamérica".

El álbum contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas, lo que representará "la mayor colección de cromos de Panini de la historia". Para este cambio, los sobres contarán ahora con siete figuritas, en lugar de las cinco que presentó en las últimas ediciones mundialistas.

"El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición, y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración", afirmó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.

Mark Warsop, director de Panini América, dijo por su parte que la presentación del álbum especial "es el primer paso del proyecto que tenemos para ensalzar nuestros productos y colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirán cromos y cartas intercambiables". La versión estadounidense del álbum ya se lanzó en una preventa por Amazon. Se vende por US$ 4,99 (cerca de 200 pesos uruguayos), mientras que la caja de 50 sobres vale US$ 99,99 (o 4.029 pesos).