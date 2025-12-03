¿Dónde se realizará el sorteo del Mundial 2026? Así es el Kennedy Center que Donald Trump quiere transformar por considerarlo demasiado "woke"
El sorteo de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones se celebrará en la sede de una prestigiosa institución cultural que el mandatario busca transformar
3 de diciembre 2025 - 12:34hs
Kennedy Center
El sorteo del Mundial de fútbol de Norteamérica 2026, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México, se celebrará en el Kennedy Center de Washington este viernes 5 de diciembre a las 14:00.
El recinto, que homenajea a John F. Kennedy y es el centro nacional de artes escénicas de Estados Unidos, tiene varias salas con distintas capacidades, en las que se presentan espectáculos de ópera, ballet, música clásica, jazz y teatro.
Además, es sede de los Premios del Centro Kennedy, un galardón anual que reconoce a los artistas escénicos por sus contribuciones a la cultura estadounidense.
El sorteo de la primera Copa del Mundo de 48 selecciones se celebrará en la sede de una prestigiosa institución cultural que el mandatario busca transformar por considerarla demasiado "woke", un término peyorativo de la derecha radical para designar las políticas de fomento de la diversidad.
"Es el evento deportivo más grande, probablemente el más importante", dijo el presidente, flanqueado por el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, y luciendo una gorra con la leyenda "Trump tenía razón en todo".
La elección de la sede de este sorteo, bautizada como el asesinado presidente demócrata John F. Kennedy, tiene profundas connotaciones políticas.
Desde principios de año, Trump y su administración han liderado una toma de control del Kennedy Center como parte de una guerra contra la cultura "woke".
"Algunos lo llaman el Trump-Kennedy Center, pero aún no estamos preparados para hacerlo, quizás en una semana aproximadamente", dijo el mandatario republicano.
Trump visitó el Kennedy Center, al que ha prometido importantes mejoras para "embellecerlo".