Detienen a un uruguayo que integraba una red de trata internacional en Austria: el llamativo rol que cumplía

La Oficina Federal de Policía Criminal de Austria junto a la dependencia Estatal de la Policía Criminal del Tirol , anunció el desmantelamiento de una organización internacional de trata de personas integrada por ciudadanos latinoamericanos y europeos.

Según la información publicada en el sitio web oficial , el grupo criminal colombiano-turco-rumano-uruguayo-austriaco operaba desde setiembre de 2022. Las víctimas, con falsos promesas, eran trasladadas desde Colombia hacia Austria vía Estambul para obligarlas a prostituirse en aquel país, Rumania y Suiza .

"La cooperación internacional fue crucial en esta investigación. Austria, a través de la Oficina de Operaciones Conjuntas en Viena, desempeña un papel pionero en la lucha transfronteriza contra la trata de personas", declaró el ministro del Interior austríaco, Gerhard Karner .

Por su parte, el director de la Oficina Federal de Policía Criminal, Andreas Holzer , agregó: "En lugar de la vida prometida, fueron explotadas sistemáticamente en la prostitución. Estas jóvenes fueron engañadas, presionadas, sometidas a dependencia y, finalmente, degradadas a la condición de mercancía".

La organización criminal reclutaba conductores colombianos que transportaban a las mujeres a sus clientes en Austria, cobraban su dinero, lo enviaban a la organización y castigaban a las víctimas por desobedecer órdenes. Se trataba de un sistema autónomo y jerárquicamente estructurado, orientado a maximizar las ganancias.

¿Qué rol cumplía el ciudadano uruguayo detenido?

Después de que la Fiscalía emitiera las órdenes de arresto internacionales en abril de 2023, el presunto autor principal turco y dos cómplices de Rumania y Austria huyeron para continuar sus actividades desde la clandestinidad.

En el verano de 2024 en el hemisferio norte, se celebraron reuniones en Estambul y Ankara entre oficiales de enlace austriacos y autoridades turcas. Esto resultó ser un paso crucial, que condujo a la detención de dos sospechosas en febrero de 2025.

Paralelamente, investigadores austriacos viajaron a Bogotá en marzo de 2025. Junto con la policía colombiana, realizaron interrogatorios e iniciaron una investigación paralela.

El 5 de setiembre de 2025 se llevó a cabo una jornada de acción coordinada en Medellín: cinco autores fueron detenidos en Colombia y otros dos ya habían sido arrestados en España. Se trataba de un conductor uruguayo y un cómplice colombiano.

"Nuestro mensaje a los perpetradores debe ser perfectamente claro: los encontraremos, sin importar en qué país se escondan", enfatizó Holzer.