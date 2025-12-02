Estas fueron las mejores obras de teatro del 2025 en Uruguay según los premios Florencio

Este lunes, el teatro uruguayo volvió a celebrar a las mejores producciones que pasaron por las tablas nacionales con una nueva edición de los premios Florencio, la 63 desde su creación, y que entrega la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU).
La ceremonia, que fue transmitida por Canal 5 y que se celebró una vez más en el Teatro Solís, tuvo como gran ganadora a la obra Edipo en Ezeiza, con dramaturgia de Pompeyo Audivert y dirección de Micaela Larroca, que se llevó el premio a Mejor espectáculo y dirección. La obra se montó este año en El Galpón.
Otros espectáculos premiados durante la noche fueron C asa de muñecas 2da parte, Perdidos en Yonkers, La reina de la belleza de Leenane y Te debía una margarita.
Todos los ganadores del Florencio 2025
Espectáculo: Edipo en Ezeiza
Dirección: Micaela Larroca (Edipo en Ezeiza)
Actriz: Myriam Gleijer (La reina de la belleza de Leenane)
Actor: Martín Cabrera (Te debía una margarita)
Actriz de reparto: Virginia Méndez (Casa de muñecas 2da. parte)
Actor de reparto: Sergio Mautone (Casa de muñecas 2da. parte)
Elenco: Perdidos en Yonkers
Texto de autor nacional: Sandra Escames (Te debía una margarita)
Escenografía/Ambientación: Diego Azar y Paula Evans (Cuando se acaba la cuerda)
Iluminación: Tabaré Dávila (La segunda venida de Juana de Arco)
Vestuario: Ivana Frid y Lorena Rosano (Nornas, la última barahúnda)
Ambientación/Dirección musical: Franco Rilla (Páramo)
Revelación: Belén Giaconi (Casa de muñecas 2da. parte)
Espectáculo extranjero: El Golpe, un relato de memoria (Chile)
Espectáculo musical: Tango feroz, el musical
Actriz en unipersonal: Carolina Rodríguez (Juana de América)
Actor en unipersonal: Franco Rilla (Páramo)
Espectáculo y dirección de comedia: Mala persona
Actriz de comedia: Cristina Cabrera (De bar en bar)
Actor de comedia: Ignacio Caraballo (De algún comienzo)
Elenco de comedia: Todos los domingos pienso en renunciar
Escena alternativa: Parte de este mundo
Teatro del interior en Montevideo: El juego de la copa
Producción integral: Adiós a Dios
FIDAE: Gaviota (Argentina)