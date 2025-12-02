Dólar
/ Cultura y Espectáculos / TEATRO

Estas fueron las mejores obras de teatro del 2025 en Uruguay según los premios Florencio

La Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay celebró una nueva edición de los premios Florencio

2 de diciembre 2025 - 12:10hs
Edipo en Ezeiza fue la obra del año para los premios Florencio 2025

Este lunes, el teatro uruguayo volvió a celebrar a las mejores producciones que pasaron por las tablas nacionales con una nueva edición de los premios Florencio, la 63 desde su creación, y que entrega la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU).

La ceremonia, que fue transmitida por Canal 5 y que se celebró una vez más en el Teatro Solís, tuvo como gran ganadora a la obra Edipo en Ezeiza, con dramaturgia de Pompeyo Audivert y dirección de Micaela Larroca, que se llevó el premio a Mejor espectáculo y dirección. La obra se montó este año en El Galpón.

Otros espectáculos premiados durante la noche fueron C asa de muñecas 2da parte, Perdidos en Yonkers, La reina de la belleza de Leenane y Te debía una margarita.

Todos los ganadores del Florencio 2025

Espectáculo: Edipo en Ezeiza

Dirección: Micaela Larroca (Edipo en Ezeiza)

Actriz: Myriam Gleijer (La reina de la belleza de Leenane)

Actor: Martín Cabrera (Te debía una margarita)

Actriz de reparto: Virginia Méndez (Casa de muñecas 2da. parte)

Actor de reparto: Sergio Mautone (Casa de muñecas 2da. parte)

Elenco: Perdidos en Yonkers

Texto de autor nacional: Sandra Escames (Te debía una margarita)

Escenografía/Ambientación: Diego Azar y Paula Evans (Cuando se acaba la cuerda)

Iluminación: Tabaré Dávila (La segunda venida de Juana de Arco)

Vestuario: Ivana Frid y Lorena Rosano (Nornas, la última barahúnda)

Ambientación/Dirección musical: Franco Rilla (Páramo)

Revelación: Belén Giaconi (Casa de muñecas 2da. parte)

Espectáculo extranjero: El Golpe, un relato de memoria (Chile)

Espectáculo musical: Tango feroz, el musical

Actriz en unipersonal: Carolina Rodríguez (Juana de América)

Actor en unipersonal: Franco Rilla (Páramo)

Espectáculo y dirección de comedia: Mala persona

Actriz de comedia: Cristina Cabrera (De bar en bar)

Actor de comedia: Ignacio Caraballo (De algún comienzo)

Elenco de comedia: Todos los domingos pienso en renunciar

Escena alternativa: Parte de este mundo

Teatro del interior en Montevideo: El juego de la copa

Producción integral: Adiós a Dios

FIDAE: Gaviota (Argentina)

Teatro Premios Florencio Uruguay uruguayo Canal 5

