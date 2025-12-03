Sorteo Mundial 2026: los posibles rivales de la selección de Argentina; mirá cuál puede ser el mejor y el peor escenario

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington D.C. el sorteo del Mundial 2026 para conocer los grupos de la próxima Copa del Mundo , que tendrá como sede Estados Unidos, México y Canadá , y en el que la selección de Argentina defenderá el título que conquistó en Qatar 2022.

El nuevo formato con 48 equipos participantes modificó el procedimiento habitual del sorteo, teniendo en cuenta la presencia de más seleccionados y los tres países anfitriones.

Es por eso que, siendo cabeza de serie, Argentina sabe en qué grupos no formará parte : en esta edición de la competencia habrá 12 los grupos, del A al L .

El equipo de Lionel Scaloni ya sabe que no podrá estar ni en el A , ni en el B , ni en el D , que ya están reservados para los tres países anfitriones, que son México, Canadá y Estados Unidos.

La selección Argentina será cabeza de serie

El ranking FIFA de noviembre luego de la última fecha de selecciones sirvió para ordenar a los países ya clasificados en los cuatro bombos que tendrá el torneo. La selección argentina es la segunda mejor rankeada, luego de perder ante España el primer puesto.

FIFA tomará como medida innovadora la división de las dos mejores selecciones del ranking en ambas mitades del cuadro. De esta manera, la selección de Argentina y de España solo se podrán enfrentar en una hipotética final.

Argentina se enfrentará, al menos, a una selección de Europa

Teniendo en cuenta que la albiceleste, liderada por Lionel Messi que jugará su última Copa del Mundo, es cabeza de serie, no podrá enfrentarse a otro en esta primera instancia, por lo que no jugará ante España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, además de las anfitrionas México, Canadá y Estados Unidos.

Lionel Messi durante el entrenamiento realizado en el estadio Martínez Valero con la Selección Argentina

A su vez, Argentina tampoco podrá cruzarse con otro seleccionado sudamericano, por lo que Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay también están descartados, lo mismo Bolivia en caso de que pase el repechaje.

UEFA es la única confederación que tiene, por reglamento, la posibilidad de contar con dos equipos en un mismo grupo.

Los posibles rivales de Argentina en fase de grupos del Mundial 2026

Estos son los posibles rivales de cada bombo que puede llegar a tener Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, teniendo en cuenta que resta conocer aquellos países que clasifiquen por repechaje:

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria o Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica

En tanto, en el Bombo 4 todavía quedan por definir las últimas seis plazas mundialistas: cuatro llegarán desde Europa y dos desde el Repechaje Intercontinental.

De esta manera, Argentina podría enfrentar a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y a solo uno de los siguientes grupos de clasificación:

Italia, Gales, Bosnia o Irlanda del Norte

Polonia, Suecia, Ucrania o Albania

Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania

Dinamarca, Irlanda, República Checa, Macedonia del Norte

República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

Irak o Surinam (no Bolivia)