Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

Los bombos del Sorteo Mundial 2026: en dónde está Uruguay y quiénes son los cabezas de serie del torneo

Ya clasificaron 42 de las 48 selecciones que participarán en el Mundial 2026, y las otras seis se conocerán en los repechajes de marzo

3 de diciembre 2025 - 11:37hs
Gianni Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Gianni Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Foto: AFP

Este viernes a las 14:00 comenzará el sorteo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA realizará el evento en el Centro Kennedy de Washington DC, capital de Estados Unidos, con la participación de figuras del fútbol y el espectáculo.

El sorteo definirá los 12 grupos de cuatro equipos en los que comenzarán a competir los 48 equipos clasificados al torneo, en la primera edición en la historia que se realizará con esta cantidad de equipos.

Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas. De las seis restantes, cuatro saldrán del repechaje de las Eliminatorias Europeas, y los otros dos del repechaje internacional de FIFA. Estas instancias se disputarán en marzo de 2026, por lo que recién en esa fecha se conocerán a los 48 participantes.

Estas seis selecciones por definirse integrarán el cuarto de los cuatro bombos del sorteo, que contarán con 12 selecciones cada uno.

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Sorteo Mundial 2026: fecha, hora y por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de FIFA, hablaron en la Oficina Oval de la Casa Blanca y dijeron cuándo se sorteará el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Polémica en el sorteo del Mundial 2026: boicot de Irán porque Estados Unidos niega visas a sus dirigentes

Así son los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombos del sorteo del Mundial 2026

Los bombos se dividen por la ubicación de las selecciones en el Ránking FIFA. Los mejores ubicados estarán en el bombo 1 y serán los cabezas de serie del torneo, mientras que los peores ubicados estarán en el bombo 4, junto a los seis clasificados en los repechajes de marzo.

El primer bombo del Mundial 2026 estará conformado por los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) junto a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el bombo 2 estará Uruguay, acompañado de Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En el tercer bombo estarán: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda ya integran el bombo 4, que espera por los cuatro nombres que saldrán del repechaje europeo y los otros dos que se definirán en el repechaje internacional.

Temas:

Mundial 2026 Sorteo Mundial 2026 Uruguay Estados Unidos Canadá México FIFA

Seguí leyendo

Las más leídas

Pamela González y Fiorella Pico
FEMENINO

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol con Uruguay penúltimo: mirá los próximos partidos de la celeste

Jadson Viera, entrenador de Nacional
NACIONAL

El Nacional 2026 que se viene: Ignacio Suárez a préstamo, Kike Olivera y César Araújo son opciones, un equipo de 27 años de promedio y la pretemporada en Montevideo

Diego Aguirre
PEÑAROL

Los contratos de Peñarol que se vencen a fin de año y el profundo rearmado del plantel que se vienen para la temporada 2026

Julio Trostchansky
PEÑAROL

Julio Trostchansky le respondió a Rodolfo Catino, también pidió "unión" y defendió la política de "reclamar" de Peñarol a la AUF

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos