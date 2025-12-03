Los bombos del Sorteo Mundial 2026: en dónde está Uruguay y quiénes son los cabezas de serie del torneo

Gianni Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Este viernes a las 14:00 comenzará el sorteo del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá . La FIFA realizará el evento en el Centro Kennedy de Washington DC , capital de Estados Unidos, con la participación de figuras del fútbol y el espectáculo.

El sorteo definirá los 12 grupos de cuatro equipos en los que comenzarán a competir los 48 equipos clasificados al torneo, en la primera edición en la historia que se realizará con esta cantidad de equipos.

Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas . De las seis restantes, cuatro saldrán del repechaje de las Eliminatorias Europeas, y los otros dos del repechaje internacional de FIFA. Estas instancias se disputarán en marzo de 2026 , por lo que recién en esa fecha se conocerán a los 48 participantes.

Estas seis selecciones por definirse integrarán el cuarto de los cuatro bombos del sorteo, que contarán con 12 selecciones cada uno.

Así son los bombos del sorteo del Mundial 2026

Los bombos se dividen por la ubicación de las selecciones en el Ránking FIFA. Los mejores ubicados estarán en el bombo 1 y serán los cabezas de serie del torneo, mientras que los peores ubicados estarán en el bombo 4, junto a los seis clasificados en los repechajes de marzo.

El primer bombo del Mundial 2026 estará conformado por los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) junto a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

En el bombo 2 estará Uruguay, acompañado de Croacia, Marruecos, Colombia, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En el tercer bombo estarán: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda ya integran el bombo 4, que espera por los cuatro nombres que saldrán del repechaje europeo y los otros dos que se definirán en el repechaje internacional.