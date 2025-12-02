Dólar
ELIMINATORIAS

Uruguay 0-0 Ecuador EN VIVO por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027: Belén Aquino comanda la delantera celeste y golpea la puerta del gol

La celeste se mide con Ecuador desde la hora 18.00 en el Parque Viera por la cuarta fecha de la Liga de Naciones

2 de diciembre 2025 - 16:46hs
Foto: Gastón Britos/Focouy
EN VIVO

La selección uruguaya femenina se enfrenta este martes a Ecuador, desde la hora 18.00 en el Parque Viera, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga de Naciones, el símil de las Eliminatorias masculinas, para seguir buscando la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

La ficha

Uruguay: Agustina Sánchez, Carina Felipe, Stephanie Lacoste, Fátima Barone, Stephanie Tregartten; Yannel Correa, Pamela González, Juliana Viera, Sofía Oxandabarat; Wendy Carballo y Belén Aquino. DT: Ariel Longo
Ecuador: Liceth Suárez. Mayerli Rodríguez, Milagro Barahona, Justine Cuadra, Ingrid Pianda, Emily Arias, Evelyn Burgos, Fiorella Pico, Manoly Baquerizo, Kerlly Real y Yritza Valencia. DT: Eduardo Moscoso
Cancha: Parque Viera
Equipo arbitral: Charly Straub, Neuza Back, Anne Gomes (Brasil). Cuarta: Thayslane De Melo (Brasil). VAR: Daiane Muniz y Maira Mastella (Brasil),

Live Blog Post

Minuto 20: remate alto de Stephanie Lacoste

Buena subida de la defensora Stephanie Lacoste. Remate alto de afuera del área.

Live Blog Post

Minuto 16: increíble gol errado por Belén Aquino

Grave error de la extrema retaguardia de Ecuador, se escapó sola de cara al gol Belén Aquino pero no la pasó a la derecha para Wendy Carballo ni definió permitiendo que la golera Suárez le ahogara el remate.

Live Blog Post

Minuto 9: nuevo intento de Belén Aquino

Gran entrada al área por izquierda de Belén Aquino, remate de zurda cruzado y manos firmes de Suárez para rechazar sin que nadie pudiera capitalizar el rebote.

Live Blog Post

Minuto 6: peligroso remate de Belén Aquino

Nueva aparición de la delantera: fue a pelear una pelota, giró y armó un remate que dio en una defensora y terminó atajada por la golera rival, Liceth Suárez.

Live Blog Post

Minuto 3: Belén Aquino encendida en el arranque

Al minuto de juego peleó una pelota al borde del área y generó un córner. A los 3 metió un tiro libre al área, tras falta sobre la capitana Pamela González, pero el balón salió demasiado pasado. Belén Aquino siempre es una de las cartas de gol de Uruguay.

Live Blog Post

Minuto 0: comenzó el partido en el Parque Viera

Ya rueda el balón por el verde gramado del Parque Viera en una soleada tarde en el corazón del Prado de Montevideo.

Live Blog Post

Mensaje contra el racismo

Los equipo se formaron en el círculo central y escucharon un mensaje de Conmebol contra el racismo.

Live Blog Post

Se irradiaron los himnos nacionales de ambas selecciones

Primero el del Ecuador, luego el de Uruguay. Ya se cantaron los himnos en el Parque Viera.

Live Blog Post

Agustina Sánchez, las manos seguras de Uruguay

G7MOBbIWgAAsCDo

Live Blog Post

Esperanza Pizarro, la gran ausencia de Uruguay

Un desgarro del que no logró recuperarse dejó afuera también de este partido a Esperanza Pizarro, delantera de Uruguay.

Live Blog Post

El reconocimiento de campo de las uruguayas

G7MItqBWIAAeGtI
Yannel Correa y Stephanie Lacoste

Yannel Correa y Stephanie Lacoste

Live Blog Post

La llegada de Uruguay al Parque Viera

G7MHyElWkAA6vnl
Live Blog Post

Ariel Longo mete dos variantes

Fátima Barone toma el lugar de Alaides Paz mientras que Sofía Oxandabarat ingresa en lugar de Pilar González con respecto al equipo que perdió el jueves, agónicamente, 1-0 en su visita a Paraguay.

Live Blog Post

Así jugará Uruguay contra Ecuador

G7MAD36XYAAYM3n

