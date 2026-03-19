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La Policía boliviana detuvo al hijo del expresidente Luis Arce por lavado de activos: intentó fugarse en un auto

Las autoridades le incautaron 22 mil dólares entre moneda extranjera y local; es la segunda vez que Marcelo Arce, de 33 años, termina tras las rejas

19 de marzo de 2026 13:13 hs
Marcelo Arce

Marcelo Arce

Foto: RedTV Bolivia

La policía detuvo este miércoles en Bolivia a uno de los hijos del expresidente Luis Arce por un caso de presunto lavado de activos, tras una "persecución" cuando intentaba fugarse en un vehículo, informó el Ministerio de Gobierno.

Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años, fue capturado en la ciudad de Santa Cruz, en el este del país. Es objeto de una investigación de la Fiscalía junto a su padre y sus dos hermanos menores, Rafael y Camila Arce, aunque las autoridades no informaron oficialmente los pormenores del caso.

Luis Arce, dirigente de izquierda, gobernó Bolivia entre 2020 y 2025 y fue reemplazado en noviembre por el centroderechista Rodrigo Paz. Está preso en una cárcel de La Paz desde diciembre por presunta corrupción cuando era ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019).

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Este miércoles "se produjo una persecución y la captura posterior" de Marcelo Arce, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior), en conferencia de prensa.

Se le incautó un monto equivalente a 22.200 dólares, entre moneda extranjera y local.

"Se encontró al sospechoso en el vehículo (...) en el cual se pretendió dar a la fuga" y fue "interceptado por efectivos de la policía", agregó.

La autoridad mencionó que la investigación también contempla, además del lavado, el presunto delito de "daño económico al Estado".

De ser hallado culpable, se enfrentaría a una pena de hasta 10 años de prisión, según el código penal boliviano.

Imágenes de Marcelo Arce vestido de camiseta y gorro rojos y esposado fueron difundidas por medios locales.

Es la segunda vez que el hijo mayor del exmandatario termina tras las rejas.

En octubre de 2025, en las postrimerías del gobierno de su padre, fue detenido por el presunto delito de "violencia familiar o doméstica" contra su entonces pareja, pero fue liberado al día siguiente.

Con información de AFP

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