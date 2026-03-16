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"La cronología de una captura histórica": gobierno de Bolivia mostró con IA cómo fue la detención de Sebastián Marset

El relato de la captura de Marset estuvo acompañado de varias imágenes animadas que ilustran el proceso de detención y el posterior traslado del narcotraficante

16 de marzo 2026 - 15:35hs
Capturas del video sobre captura de Sebastián Marset

Capturas del video sobre captura de Sebastián Marset

Capturas de video

El gobierno de Bolivia divulgó este lunes un video hecho con inteligencia artificial (IA) en el que mostró cómo fue la captura del narcotraficante Sebastián Marset en territorio boliviano el pasado viernes.

"Tras meses de inteligencia, la Policía boliviana identificó dos casas utilizadas por la organización criminal de Marset en Santa Cruz de la Sierra. Casa A, donde se encontraba el cabecilla de la red narco. Casa B, donde operaba su anillo de seguridad armado", comenzaron contando en el filme.

Luego de este avance, explican, llevaron adelante un "operativo simultáneo" en la madrugada del viernes que tuvo como primer objetivo la casa B, "con el fin de reducir a los custodios y evitar que alerten al narcotraficante".

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"Después de una intervención rápida, los guardaespaldas fueron arrestados y Marset quedó sin protección. Ante esto, las unidades avanzaron hacia la casa A, donde Marset fue capturado sin ningún tipo de enfrentamiento", mencionan.

Finalizado el operativo y con una "fuerte custodia policial", el narco fue trasladado al aeropuerto "para enfrentar a la justicia".

"Un operativo sin bajas que marca uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en Bolivia, que además señala un punto de inflexión contra las mafias y el crimen organizado", expresaron para cerrar.

El relato de la captura de Marset estuvo acompañado de varias imágenes animadas que ilustran el proceso de detención y el posterior traslado del narcotraficante.

El posteo del video fue acompañado del siguiente comentario: "La cronología de una captura histórica para Bolivia".

Primera audiencia de Marset en Estados Unidos

Marset ya compareció este lunes ante la Justicia de Estados Unidos y, según dijo a medios bolivianos el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, el narcotraficante "no guardó silencio".

"Sabemos que ha declarado, los detalles no los podemos dar, obviamente, todavía", declaró al programa A primera hora de El Deber de Bolivia.

Justiniano también confirmó que hubo "conversaciones" con distintos países para lograr la captura de Marset, incluyendo la Administración de Control de Drogas de EEUU, la DEA.

"No voy a dar el contexto ni los detalles, pero sí hubo conversaciones y con diferentes países para el operativo", agregó.

El narcotraficante será juzgado a lo largo de los siguientes meses por la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el distrito este de Virginia.

Temas:

Sebastián Marset Bolivia IA video

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