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/ Nacional / CASO MARSET

Marset comparece este lunes en Estados Unidos: será informado de los cargos en su contra, explicó su abogado

Esta instancia se tratará de un "procedimiento meramente ministerial y de trámite", con una duración de entre dos y cinco minutos, según explicó el abogado de Marset, Santiago Moratorio

16 de marzo 2026 - 12:44hs
Sebastián Marset fue capturado en Bolivia

Sebastián Marset fue capturado en Bolivia

Foto: AFP / Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset comparece este lunes ante un tribunal de Estados Unidos (EEUU) en una audiencia inicial donde será informado formalmente de los cargos dispuestos en su contra, según confirmó a El Observador Santiago Moratorio, abogado del narco.

La cita tendrá lugar en el distrito este de Virginia, según informó en primera instancia Subrayado (Canal 10).

Esta, además, se llevará a cabo ante un juez magistrado federal y no ante el juez que eventualmente presidirá el juicio principal contra el narcotraficante.

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De acuerdo a lo informado por el consignado medio, y según pudo confirmar El Observador, a Marset se le comunicó que será investigado por delitos de "conspiración para cometer lavado de dinero".

En la audiencia, el uruguayo será consultado sobre si cuenta con representación legal y allí indicará que se encuentra en "proceso de contratar a los abogados de nuestro equipo en EEUU", según explicó Moratorio a este medio.

Esta instancia se tratará de un "procedimiento meramente ministerial y de trámite", con una duración de entre dos y cinco minutos.

Una vez Marset confirme su representación en Estados Unidos, el equipo legal del narco coordinará con la Fiscalía la programación de la siguiente audiencia, "que se prevé tendrá lugar durante el mes de abril", sostuvo el abogado.

En dicha instancia está previsto, según el defensor, que se realice la lectura de cargos formal y se establezca el cronograma procesal del caso, incluyendo plazos para mociones, descubrimiento de prueba y eventual juicio.

"Dado que el Tribunal Federal competente es reconocido por su eficiencia y rapidez en la tramitación de causas (siendo uno de los distritos con menor tiempo promedio para llegar a juicio en el país), se estima que el juicio final podría programarse y resolverse dentro del mismo año 2026", mencionó Moratorio.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido este viernes 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un operativo policial que puso fin a una búsqueda internacional que llevaba varios años.

Temas:

Marset Estados Unidos Narcotraficante Virginia Sebastián Marset

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