"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", destacó el Departamento de Estado de EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó este viernes a la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia y aseguró que con su detención “ha terminado su reinado de terror y caos” .

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X , la dependencia estadounidense destacó la cooperación entre Washington y La Paz en la operación que permitió concretar la captura.

“ Capturado. El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte ”, señaló el Departamento de Estado.

POLICIALES El video del operativo donde se capturó a Sebastián Marset en Bolivia

NARCOTRÁFICO Captura de Sebastián Marset EN VIVO: ministro Negro celebró caída del narcotraficante y aseguró que Uruguay colaboró con Bolivia

Marset, uno de los narcotraficantes más buscados de la región , fue detenido durante la madrugada en Santa Cruz de la Sierra , en un operativo policial que puso fin a varios años de búsqueda internacional.

Qué es el “Escudo de las Américas”

El Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Estados Unidos junto a varios países del continente con el objetivo de coordinar acciones contra los carteles del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de narcoterrorismo.

Entre los países que participan de esta coalición figuran Argentina, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago, entre otros.

El programa busca fortalecer la cooperación internacional mediante intercambio de inteligencia criminal, coordinación de operaciones contra el narcotráfico por tierra, mar y aire, entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y persecución de las estructuras financieras de las organizaciones criminales, incluido el lavado de activos.