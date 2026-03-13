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"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", destacó el Departamento de Estado de EE.UU.

"El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, señaló el Departamento de Estado norteamericano

13 de marzo 2026 - 13:59hs
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A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la dependencia estadounidense destacó la cooperación entre Washington y La Paz en la operación que permitió concretar la captura.

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Capturado. El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, señaló el Departamento de Estado.

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Marset, uno de los narcotraficantes más buscados de la región, fue detenido durante la madrugada en Santa Cruz de la Sierra, en un operativo policial que puso fin a varios años de búsqueda internacional.

Qué es el “Escudo de las Américas”

El Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Estados Unidos junto a varios países del continente con el objetivo de coordinar acciones contra los carteles del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de narcoterrorismo.

Entre los países que participan de esta coalición figuran Argentina, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago, entre otros.

El programa busca fortalecer la cooperación internacional mediante intercambio de inteligencia criminal, coordinación de operaciones contra el narcotráfico por tierra, mar y aire, entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y persecución de las estructuras financieras de las organizaciones criminales, incluido el lavado de activos.

Temas:

Sebastián Marset Bolivia Estados Unidos

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