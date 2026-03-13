"El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado", destacó el Departamento de Estado de EE.UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó este viernes a la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia y aseguró que con su detención “ha terminado su reinado de terror y caos”.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la dependencia estadounidense destacó la cooperación entre Washington y La Paz en la operación que permitió concretar la captura.
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“Capturado. El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia. El Escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte”, señaló el Departamento de Estado.
Marset, uno de los narcotraficantes más buscados de la región, fue detenido durante la madrugada en Santa Cruz de la Sierra, en un operativo policial que puso fin a varios años de búsqueda internacional.
Qué es el “Escudo de las Américas”
El Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Estados Unidos junto a varios países del continente con el objetivo de coordinar acciones contra los carteles del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de narcoterrorismo.
Entre los países que participan de esta coalición figuran Argentina, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago, entre otros.
El programa busca fortalecer la cooperación internacional mediante intercambio de inteligencia criminal, coordinación de operaciones contra el narcotráfico por tierra, mar y aire, entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y persecución de las estructuras financieras de las organizaciones criminales, incluido el lavado de activos.