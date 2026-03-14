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Marset ya se encuentra en una cárcel de "alta seguridad" en Estados Unidos, aseguró viceministro boliviano

"El señor Marset, hoy, hace unos minutos, ha llegado a su nueva residencia en Estados Unidos, en una cárcel de alta seguridad", afirmó

14 de marzo 2026 - 16:16hs
Sebastián Marset Alerta de Interpol.jpg
Interpol

El viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, Hernán Paredes Muñoz, confirmó este sábado que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ya se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, tras ser detenido en la madrugada del viernes en Santa Cruz y extraditado hacia ese país en la misma jornada.

"El señor Marset, hoy, hace unos minutos, ha llegado a su nueva residencia en Estados Unidos, en una cárcel de alta seguridad", afirmó en una conferencia de prensa en la que calificó el operativo de detención como "casi perfecto". "Podría haber sido una matanza, podría haber sido que escape Marset, como escapó en una anterior oportunidad", indicó.

Paredes Muñoz apuntó a las anteriores autoridades bolivianas y dijo que la organización de Marset "no se dio cuenta que aquí cambió un gobierno, que ya no estaba penetrado, en el cual no encontraba protección, no encontraba colaboración".

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Temas:

Sebastián Marset Estados Unidos cárcel Santa Cruz

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