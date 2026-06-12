"El problema no es la policía, es el ministro": la oposición criticó a Carlos Negro tras cambios en la cúpula policial

Dirigentes de la oposición criticaron al ministro del Interior, Carlos Negro , tras los relevos de jerarcas en la Policía Nacional, que incluyeron cambios en la Jefatura de Policía de Montevideo , la Guardia Republicana , Investigaciones y Asuntos Internos .

Entre los dirigentes, el senador del Partido Nacional Javier García afirmó que "el problema no es la Policía", sino "el ministro" . "La silla del ministro está vacía, el ministro no existe, no se ejerce el mando político ", dijo García sobre Negro y agregó que "señalar a la Policía como responsable del fracaso" es "querer fugarse" de las responsabilidades del secretario de Estado.

El senador blanco afirmó en diálogo con Teledía de Canal 4 que "hay un retroceso en materia seguridad pública y el ejercicio de la autoridad" y que el problema del narcotráfico también se está replicando en el interior del país .

Carlos Negro sobre cambios en la cúpula policial: "Van a ser una mejora sustantiva en la seguridad de la población"

Cambios en la Policía: Negro apeló a los resultados, pero sindicato asegura que la Republicana venía de ser reconocida por Interior

Entre los cambios de autoridades, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo , pasará a ser jefe de Policía de Montevideo . El hoy jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito , asumirá como director de Investigaciones en lugar de Julio Sena , quien pasará al lugar que deja vacante Clavijo .

En la Guardia Republicana asumirá Fabián Monzón, hasta ahora jefe de la Zona Operacional V de Montevideo. Monzón ocupará el lugar de Angelina Ferreira, que fue removida y su destino no fue detallado por Interior. Por último, habrá cambios en Asuntos Internos, donde asumirá Julián Abraham.

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, se refirió en la misma línea que Javier García. "Cambian a todos menos al ministro. Mientras tanto, Montevideo se ha convertido en una zona de guerra narco a cielo abierto", escribió el secretario general colorado en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ni_Martinelli/status/2065482635711762871&partner=&hide_thread=false Los cambios anunciados son una expresión visible de una crisis de conducción que el Ministerio del Interior ya no puede ocultar.



La apuesta original era clara. Azambuya sería una figura de transición y Clavijo el hombre destinado a convertirse en el nuevo jefe policial del… — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) June 12, 2026

Nicolás Martinelli, ministro del Interior durante parte del gobierno de Luis Lacalle Pou, también apuntó contra Negro en sus redes sociales. "Los cambios anunciados son una expresión visible de una crisis de conducción que el Ministerio del Interior ya no puede ocultar", según el exjerarca.

"Los resultados en seguridad no aparecen, los homicidios siguen generando preocupación y la convivencia entre (el director de la Policía Nacional) Azambuya y Clavijo terminó deteriorándose. Lo que comenzó como una alianza terminó convirtiéndose en una disputa permanente por protagonismo, espacios de poder e influencia dentro de la Policía", según Martinelli.

"Hay problemas operativos, falta patrullaje, dificultades logísticas y una sensación creciente de desorden interno. La Policía percibe esas tensiones y la tropa observa cómo las peleas de arriba terminan condicionando el funcionamiento cotidiano", afirmó el exministro.

Las razones de los cambios según el ministro del Interior

Carlos Negro, ministro del Interior Carlos Negro, ministro del Interior Foto: Ministerio del Interior

Sobre las razones de los cambios —que se dan días después de varios tiroteos registrados en zonas de Montevideo y hechos de inseguridad—, Carlos Negro se limitó a afirmar que respondían al "monitoreo" y la "evaluación permanente" que hace el Ministerio del Interior "en función de las necesidades y circunstancias".

Además, sostuvo que los cambios estaban vinculados a la necesidad de contar con los "mejores funcionarios" en los "lugares donde más se necesitan". "Vamos, seguramente, a fortalecer todo el patrullaje, la tecnología y el personal policial", dijo el ministro en conferencia de prensa.

Negro sostuvo que el Ministerio del Interior seguirá "empujando" para "ganar las esquinas y calles del país" y así atender el reclamo de "toda la ciudadanía". "Estamos anunciando estos cambios en el sentido de que van a ser una mejora sustantiva en lo que refiere a la seguridad de la población", aseguró el ministro.