¿A qué hora juegan este martes Uruguay vs Ecuador por la Liga de Naciones femenina y dónde verlo?

Sofía Oxandabarat y Belén Aquino celebran el segundo gol de Uruguay ante Argentina por Liga de Naciones FOTO: AFP

La selección uruguaya femenina jugará este martes por la cuarta fecha de la Liga de Naciones, el símil de las Eliminatorias de los hombres, para seguir buscando la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

El equipo que dirige Ariel Longo jugará por la cuarta fecha pero su tercer partido, ya que en la primera etapa tuvo libre, y buscará su primera victoria, tras el 2-2 contra Argentina en el Estadio Centenario y la derrota en los minutos de adición 1-0 el pasado viernes en Asunción ante Paraguay.

¿Cuándo juega Uruguay vs Ecuador por la Liga de Naciones femenina para el Mundial 2027? Uruguay enfrentará a Ecuadro por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

El partido entre ambos equipos se disputará este martes 2 de diciembre en el Parque Viera.

¿A qué hora juega Uruguay vs Ecuador por la Liga de Naciones femenina para el Mundial 2027 y dónde verlo? El encuentro se jugará a la hora 18. El partido podrá verse gratis por AUFTV y por DSports, y en streaming, por DGO.