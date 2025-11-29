Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina: lidera Colombia, Uruguay quedó octavo

EFE

Luego de la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina, competencia que clasifica al Mundial de Brasil 2027, y de la derrota de Uruguay en el final ante Paraguay, la tabla de posiciones quedó diagramada con Colombia en lo más alto en soledad seguida por Venezuela, mientras que la Celeste cayó al octavo lugar.

En esta oportunidad, fue Argentina quién quedó libre y no disputó ningún partido. Durante los cuatro partidos jugados el viernes 28 de noviembre, solo uno no reportó goles, dos terminaron en empate y el de Uruguay se definió en los últimos minutos.

Pese al empate 1-1 ante Bolivia en La Paz, la selección Colombia femenina mantiene el liderato de la Liga de Naciones con siete puntos, producto de dos triunfos y una igualdad, seguida por Venezuela con cinco unidades, selección que igualó sin goles ante Ecuador.

AMDEP9680. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 28/11/2025.- Deisy Ojeda (d) de Paraguay disputa el balón con Ángela Gómez de Uruguay este viernes, en un partido de la Liga de Naciones Femenina entre Paraguay y Uruguay en el estadio Tigo La Huerta, en Asunción (Paraguay) Deisy Ojeda de Paraguay disputa el balón con Ángela Gómez de Uruguay por la Liga de Naciones Femenina FOTO: EFE Chile se mantiene en la tercera posición con cuatro puntos tras perder por 3-1 ante Perú y cuenta con los mismos untos que Argentina, que quedó libre en esta jornada, que transita en la quinta ubicación.